ABD'de Müslüman ve Filistin Karşıtlığı Yüzde 69 Artış Gösterdi

CAIR: Müslüman ve Filistin Karşıtlığı Yüzde 69 Artış Gösterdi

Amerika'nın en büyük Müslüman sivil hakları kuruluşu olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 2024'ün ilk yarısında Müslüman ve Filistin karşıtlığının bir önceki yıla göre %69 oranında artış gösterdiğini duyurdu.

Yüksek Şikayet Sayısı

CAIR'ın yayınladığı yeni rapora göre, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından sonra, ülkedeki Müslüman ve Filistin karşıtı nefret vakaları yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Raporda, 2024'ün ocak-haziran döneminde toplam 4,951 şikayetin alındığı belirtildi. Bu sayının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %69'luk bir artışa işaret ettiği kaydedildi.

Ayrımcılık Türleri

2024'ün ilk yarısında alınan şikayetlerin %19'unun “göçmenlik ve sığınma” konusundaki ayrımcılıklardan kaynaklandığı ifade edildi. Bunun yanı sıra %14 ile “istihdam ayrımcılığı”, %10 ile “eğitimde ayrımcılık” ve %8 ile “nefret suçları” gibi durumlar da raporda yer aldı.

İslamofobi ve Federal Kuruluşların Rolü

Raporda, ABD'deki artan İslamofobi dalgasının temel nedeni olarak, İsrail'in Filistin'e karşı sürdürdüğü işgal ve apartheid politikaları sonucunda Ekim ayında patlak veren şiddet olayları gösterildi. CAIR Araştırma ve Savunuculuk Direktörü Corey Saylor, özellikle nisan ve mayıs aylarında üniversite kampüslerinde düzenlenen Filistin destekli gösterilerde yaşanan ayrımcılığın dikkat çekici olduğunu vurguladı. Saylor, üniversite yöneticilerinin Müslüman karşıtı ırkçılığın en büyük nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

Müslüman Olmanın Ve Soykırım Karşıtı Olmanın Riskleri

Saylor, Gazze'deki olaylara karşı çıkan öğrenci protestolarının dikkat çektiği zaman işverenlerin, çalışanlarını görüşleri nedeniyle cezalandırmaya devam ettiklerini kaydetti. Ayrıca, Gümrük ve Sınır Koruma ile FBI gibi federal kurumların, Müslüman olmayı veya soykırım karşıtlığını şüpheli bir faaliyet olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Geçen Yılın Raporlarına Vurgu

Washington DC merkezli CAIR, 2 Nisan'da yayımladığı 2023 insan hakları raporunda, 7 Ekim olaylarından sonra Müslüman ve Filistinlilere yönelik ayrımcılığın ve saldırıların rekor seviyeye ulaştığını açıklamıştı. 2023 yılında alınan toplam şikayetlerin %56 artışla 8,061'e ulaştığı ifade edildi ki bu, CAIR'ın 30 yıl boyunca tuttuğu kayıtların en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.