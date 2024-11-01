DOLAR
34,32 -0,24%
EURO
37,3 0,19%
ALTIN
3.034,86 -0,39%
BITCOIN
2.400.419,16 -0,03%

ABD'de Öğrencilerden Filistin'e Destek Protestosuna Koruma Çağrısı

Sivil toplum kuruluşları, öğrencilerin Filistin hakları için protesto hakkının korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:48
ABD'de Öğrencilerden Filistin'e Destek Protestosuna Koruma Çağrısı

Öğrencilerden Filistin'e Destek İçin Protesto Hakkının Korunması

ABD'de önde gelen sivil toplum kuruluşları, ülke genelindeki lise ve üniversite yönetimlerine öğrencilerin Filistin haklarını desteklemek amacıyla gerçekleştirecekleri protestoların korunması gerektiğine dair bir çağrı yaptı.

Kuruluşlardan Ortak Açıklama

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) web sitesinde yayımlanan açıklamada, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) tarafından imzalanan ortak bir açık mektup dikkat çekti. Bu mektup, üniversitelerin kampüslerinde gerçekleştirilen gösterilerin mücadeleci bir şekilde bastırılmasını önlemek için acil önlemler alma çağrısında bulunuyor.

Polis ve Güç Kullanımı Üzerine Endişeler

Yapılan araştırmalara göre, bazı kampüsler ve yerel polis, ülke genelindeki barışçıl protestolar hakkında orantısız güç kullanımıyla ilgili endişeler taşımaktadır. Mektup, üniversite yönetimlerinin Filistin destekçisi öğrencilere yönelik sert tedbirler almakta tereddüt etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Jamil Dakwar'ın Açıklamaları

ACLU İnsan Hakları Programı Direktörü Jamil Dakwar, üniversitelerin hem güvenliği hem de ifade özgürlüğünü korumakla yükümlü olduğunun altını çizerek, "Öğrencilerin barışçıl bir şekilde siyasi görüşlerini ifade ederken polis şiddetine maruz kalmalarını görmek derin bir kaygı yaratıyor. Bu konuda daha fazla kısıtlama getirilmeksizin gerilimin azaltılması ve ifade özgürlüğünün korunması çağrısında bulunuyoruz," ifadelerini kullandı.

Aşırı Güç Kullanımının Belirtileri

Uluslararası Af Örgütü, 20 üniversite üzerinde yaptığı incelemelerde kolluk güçlerinin aşırı güç kullanımıyla ilgili olarak 174'ten fazla fotoğraf, video ve sosyal medya paylaşımı tespit etti. Bu tür olayların yarısında kimyasal tahriş edici gazların kullanıldığı bildirildi.

Justin Mazzola'nın Dikkat Çekici İfadeleri

Af Örgütü araştırmacısı Justin Mazzola, "Protestocu öğrencilere yönelik aşırı güç kullanımıyla ilgili elde ettiğimiz bilgiler son derece kaygı verici ve incelememiz devam ediyor," dedi. Mazzola ayrıca, ABD'nin silah gönderme yoluyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dolaylı olarak suç ortaklığı yaptığını vurguladı.

ACLU, Uluslararası Af Örgütü ve HRW gibi kuruluşların yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) de dahil olmak üzere birçok sivil toplum örgütü, ABD'deki okullarda öğrencilere yönelik aşırı güç kullanımını eleştirmekte ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması için çağrılarda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu'ndan Çamlıhemşin Tüneli Açıklamaları
2
Gazze'deki Çatışmalarda Yaralanan İsrail Askere Mektup: Yarden Zakay Hayatını Kaybetti
3
Azerbaycan'da Gazetecilere COP29 Eğitimi Verildi
4
Hizbullah, İsrail Ordusu'na Son Dönemdeki Kayıpları Açıkladı
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Cibuti'de Türkiye-Afrika Ortaklığı Konferansı'na Katılacak
6
Burdur'da Restoranda Silahlı Saldırı Kameralara Yansıdı
7
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko'nun Türkiye Ziyareti

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!