ABD'de Öğrencilerden Filistin'e Destek Protestosuna Koruma Çağrısı

Öğrencilerden Filistin'e Destek İçin Protesto Hakkının Korunması

ABD'de önde gelen sivil toplum kuruluşları, ülke genelindeki lise ve üniversite yönetimlerine öğrencilerin Filistin haklarını desteklemek amacıyla gerçekleştirecekleri protestoların korunması gerektiğine dair bir çağrı yaptı.

Kuruluşlardan Ortak Açıklama

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) web sitesinde yayımlanan açıklamada, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) tarafından imzalanan ortak bir açık mektup dikkat çekti. Bu mektup, üniversitelerin kampüslerinde gerçekleştirilen gösterilerin mücadeleci bir şekilde bastırılmasını önlemek için acil önlemler alma çağrısında bulunuyor.

Polis ve Güç Kullanımı Üzerine Endişeler

Yapılan araştırmalara göre, bazı kampüsler ve yerel polis, ülke genelindeki barışçıl protestolar hakkında orantısız güç kullanımıyla ilgili endişeler taşımaktadır. Mektup, üniversite yönetimlerinin Filistin destekçisi öğrencilere yönelik sert tedbirler almakta tereddüt etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

ACLU İnsan Hakları Programı Direktörü Jamil Dakwar, üniversitelerin hem güvenliği hem de ifade özgürlüğünü korumakla yükümlü olduğunun altını çizerek, "Öğrencilerin barışçıl bir şekilde siyasi görüşlerini ifade ederken polis şiddetine maruz kalmalarını görmek derin bir kaygı yaratıyor. Bu konuda daha fazla kısıtlama getirilmeksizin gerilimin azaltılması ve ifade özgürlüğünün korunması çağrısında bulunuyoruz," ifadelerini kullandı.

Aşırı Güç Kullanımının Belirtileri

Uluslararası Af Örgütü, 20 üniversite üzerinde yaptığı incelemelerde kolluk güçlerinin aşırı güç kullanımıyla ilgili olarak 174'ten fazla fotoğraf, video ve sosyal medya paylaşımı tespit etti. Bu tür olayların yarısında kimyasal tahriş edici gazların kullanıldığı bildirildi.

Af Örgütü araştırmacısı Justin Mazzola, "Protestocu öğrencilere yönelik aşırı güç kullanımıyla ilgili elde ettiğimiz bilgiler son derece kaygı verici ve incelememiz devam ediyor," dedi. Mazzola ayrıca, ABD'nin silah gönderme yoluyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dolaylı olarak suç ortaklığı yaptığını vurguladı.

ACLU, Uluslararası Af Örgütü ve HRW gibi kuruluşların yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) de dahil olmak üzere birçok sivil toplum örgütü, ABD'deki okullarda öğrencilere yönelik aşırı güç kullanımını eleştirmekte ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması için çağrılarda bulunuyor.