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ABD'de Oy Verme İşlemleri Tamamlandı

Doğu eyaletlerinde oy verme işlemleri sona erdi. Başkanlık için kritik sürecin sonuçları bekleniyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 03:16
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 03:16
ABD'de Oy Verme İşlemleri Tamamlandı

ABD'de 60. Başkanlık Seçimleri İçin Oy Verme Süreci Tamamlandı

ABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkanlık mücadelesi sürerken, doğu yakasındaki kritik 6 eyalette oy verme işlemleri tamamlanmıştır. Aralarında Georgia'nın da bulunduğu eyaletlerde halk sandık başına gitmiştir.

Doğu Eyaletlerinde Sandıklar Kapanıyor

Bugün gerçekleşen seçimlerde, oy verme işlemleri sabah 06.00 itibarıyla başlamış ve yerel saatle 19:00'da sona ermiştir. Bu süre zarfında ayrıca, aynı gün öğleden sonra saatlerini de kapsayan Virginia, Indiana, Kentucky, Vermont ve South Carolina'nın da oy verme işlemleri kapanmıştır.

Diğer Eyaletlerde Sandık Kapanma Zamanları

Kritik eyaletlerden North Carolina, Ohio ve West Virginia'da ise sandıkların kapanma zamanı yerel saatle 19:30 olarak belirtilmiştir. Oy sayım işlemlerine geçilmesiyle birlikte başkanlık yarışında sonuçlar merakla beklenmektedir.

Beyaz Saray'da Hangi Yolu Seçecekler?

Seçim sonuçları, sadece yeni başkanı belirlemekle kalmayacak, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi ve Senato'daki 34 sandalye için de seçmenlerin tercihlerinin etkisini gösterecektir. Üç farklı saat dilimi bulunan ABD'de, oy verme zamanları eyaletlere göre değişkenlik göstermektedir.

New York ve Virginia'da oy verme işlemi sabah 06.00'da başlarken, Florida ve Pennsylvania'da saat 07.00'de başlamıştır. Sandık kapanma zamanları ise Virginia ve Florida'da 19.00, Washington DC ve Pennsylvania'da 20.00, New York'ta ise 21.00 olarak belirlenmiştir.

Seçim Sistemi: 270 Delegeden Geçen Yolda

ABD'nin yeni başkanı, 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve başlayacak. Başkanlık seçimlerinde seçmenler, destekledikleri partinin belirlediği delegelere oy vermekte ve toplam 538 delege arasında 270 delegesine ulaşan aday başkan olma hakkını kazanmaktadır.

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