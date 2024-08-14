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ABD'de Parvovirüs Vakalarında Yüzde 40 Artış

2024'ün başından bu yana, 5-9 yaş arasındaki çocuklarda parvovirüs vakaları ABD'de yüzde 40 oranında arttı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:23
ABD'de Parvovirüs Vakalarında Yüzde 40 Artış

ABD'de Parvovirüs Vakalarında Endişe Verici Artış

ABD'de, 2024'ün başından itibaren 5-9 yaş arasındaki çocuklarda parvovirüs vakalarında %40 oranında bir artış meydana geldi.

The Hill tarafından yapılan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, B19 adı verilen DNA virüsünün neden olduğu bu virüsün, özellikle 5-15 yaş grubundaki çocuklarda görülen parlak kırmızı döküntülere yol açtığı belirtildi.

Hastalıkta Devam Eden Artışlar

Açıklamada, son iki yıl içinde hastalığın görülme oranının artış gösterdiği ifade edilirken, 2024 yılı itibariyle 5-9 yaş grubundaki çocuklarda yaşanan vakaların %40 oranında yükseldiği vurgulandı.

Belirtiler ve Bulaşma Yöntemi

Virüs, solunum yoluyla bulaşmakta ve genellikle ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi hafif belirtilere sebep olmaktadır. Ancak bağışıklık sistemi zayıf veya kronik kan hastalığı bulunan kişiler için daha ciddi sorunlar yaratabileceği kaydedildi.

Ayrıca virüs için henüz bir aşı geliştirilmediği bilgisi yer almakta olup, hastalığın yayılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edilmiştir.

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