ABD'de Protesto Amaçlı Kendini Ateşe Verme Olayı

Protesto Eylemi ABD'nin Boston Kentinde Gerçekleşti

11 Eylül günü yerel saatle 20.10 sularında, Boston'da bir kişi, sosyal medyada "Gazze'deki soykırımı" protesto eden mesajlar sonrası kendini ateşe verdi. Olay, İsrail'in Boston Başkonsolosluğu'nun yakınında meydana geldi.

Yerel Polis Departmanından Açıklama

Boston Polis Departmanı, kendini yakan kişinin ağır yaralandığını ve hemen Massachusetts General Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor ve şu an için hastanın kimliği belirlenmedi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Yerel medya kaynaklarına göre, olay Four Seasons Hotel önünde gerçekleşti. Olayı gören tanıklar, yangını söndürme çabası içerisinde bulunduklarını aktardılar. Jeferson Zapata isimli bir tanık, Telemundo Nueva Inglaterra televizyonuna verdiği demeçte, kişinin kendini yakmadan önce üzerine benzin döktüğünü belirtti.

Protesto Açıklaması

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kendini "Matt Nelson" olarak tanıtan kişi, "Gazze'de devam eden soykırımda hepimiz suçluyuz" ifadelerini kullanarak eylemin nedenini açıkladı. İlgili haber kaynakları, bu olayın 11 Eylül tarihinde meydana gelmesine dikkat çekti.

Geçmişteki Benzer Olaylar

Bu olay, Şubat ayında Aaron Bushnell adındaki 25 yaşındaki bir Amerikan askerin, Gazze'deki saldırıları protesto etmek için Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe vermesiyle benzerlik gösteriyor.