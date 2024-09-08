ABD'de Protesto: Ayşenur Ezgi Eygi İçin Adalet Talebi

ABD'de Ayşenur Ezgi Eygi İçin Adalet Arayışı

Washington eyaletinin Seattle şehrinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından öldürülen 26 yaşındaki Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için bir araya gelen yüzlerce Filistin yanlısı gösterici, İsrail'i protesto etti.

Kongre Adaylarından Duygusal Mesajlar

Protestoya katılan ABD Kongresi adayı Melissa Chaudhry, Eygi'nin "barış ve adalet" mücadelesinin cesaret gerektirdiğini ifade ederek, "Onu öldürmek için kullanılan keskin nişancı tüfeğinin ABD parasıyla ödendiğini biliyoruz. Bu kabul edilemez!" dedi.

İmamdan Güçlü Bir Çağrı

Akram Baioumy, Puget Sound Müslümanlar Birliği'nden, "Ayşenur, bugün burada olmamın motivasyonu ve ilham kaynağı" diyerek, Eygi'nin son sözlerine atıfta bulundu. Baioumy, "Onun mirasını ileriye taşımak için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Protestonun Duygusal Anları

Göstericiler, "Ayşenur Eygi Filistin için şehit oldu, nur içinde yatsın" yazılı pankartlar taşıyarak duygusal anlar yaşadı. Bazı katılımcıların gözyaşlarına hakim olamadığı gözlemlendi.

Eygi'nin Hayatı ve Mirası

Ayşenur, Washington Üniversitesi'nde psikoloji ve Orta Doğu dillerinde eğitim alıyordu. Filistin halkının haklarına destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü olan Eygi, benzer bir mücadeleyi yürüten Rachel Corrie gibi diğer aktivistlerle aynı hareketin parçasıydı.

Eygi'nin ölümünün ardından yerel ve uluslararası toplumda öfke ve hesap sorma talepleri yükselmeye devam ediyor. Protestoların ardından, Eygi'nin kasıtlı olarak hedef alındığını belirten Baioumy, "Bu olayın tekrar etmemesi için toplumsal duyarlılığımızı artırmalıyız" şeklinde konuştu.