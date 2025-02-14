ABD'de Protestocular, USAID Oturumunu Yarıda Kesti!

ABD'de Protestolar: Temsilciler Meclisi'ndeki USAID Oturumu Bölündü

ABD'de, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile ilgili düzenlenen Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesindeki oturum, protestocuların eylemiyle yarıda kesildi.

Oturumda, ABD Başkanı Donald Trump'ın USAID'in finansmanını dondurması ele alındı. Bir grup gösterici, oturumu keserek Washington yönetimini protesto etti.

Protestocular, "AIDS fonunu hemen geri verin" sloganları atarken, "Trump, AIDS'li insanları öldürüyor" yazılı pankartlar da taşıdı. Göstericiler, polis ekipleri tarafından salondan çıkarıldı.

Komite Başkanı Brian Mast'tan Yanıt

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, protestonun ardından yaptığı açıklamada, "Sanırım bu adamlar haberleri izlemiyor. PERFAR'ın (AIDS'le Mücadelede Acil Durum Planı) hayat kurtarıcı olduğu kanıtlanan pek çok programdan biri olduğunu, bu nedenle de fonun yeniden sağlandığını fark etmemişler," diyerek duruma yanıt verdi.

USAID ile İlgili Tartışmalar Derinleşiyor

Trump, 20 Ocak 2017'de başkanlık görevine başlamasının ardından, dış yardımlara dair bir kararnamesi imzalayarak, tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri kesmesini istemişti. Ayrıca, programın ABD dış politikasıyla uyumunun 90 gün boyunca inceleneceği vurgulanmıştı.

27 Ocak'ta ise ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıkladı. Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk, USAID yöneticileriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurdu. Öte yandan, ajansın sosyal medya hesapları kapatıldı.

Bununla birlikte, Washington DC Bölge Mahkemesi, USAID çalışanlarının "idari izne çıkarılması"na ilişkin kararın geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.