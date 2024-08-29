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ABD'de Şarküteri Ürünlerinden Listeria Bakterisi Kaynaklı Can Kaybı

ABD'de ünlü şarküteri markası Boar's Head'ten listeria bakterisi bulaşan 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:21
ABD'de Şarküteri Ürünlerinden Listeria Bakterisi Kaynaklı Can Kaybı

ABD'de Listeria Salgını

ABD'de listeria bakterisi nedeniyle 9 kişinin gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. CNN'in aktardığına göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu durumun 2011'den bu yana görülen en büyük listeria salgını olduğunu duyurdu.

Hastaneye Kaldırılanların Sayısı 57 Daha Fazla

Boar's Head markasına ait şarküteri ürünlerini tüketen 57'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, mayıs ayından bu yana 9 kişinin listeria bulaşarak yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Ürün Geri Çağrıldı

Maryland eyaletinde yapılan incelemelerde, Boar's Head firmasına ait şarküteri ürünlerinde listeria bakterisi tespit edildi. Şirket, bu nedenle 3 milyon kilodan fazla ürününü geri çağırdı ve tüm geri çağrılan ürünlerin market raflarından toplatıldığını açıkladı.

Listeria'nın Etkileri

Listeria bakterisi yüksek ateş, kusma ve ishal gibi belirtilere yol açmaktadır. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan yaşlılar, hamile kadınlar, bebekler, HIV/AIDS hastaları ve diyabetliler bu bakteriden daha fazla etkilenmektedir.

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