ABD'de Seçim Bölgeleri Yeniden Çizimine Karşı Ülke Çapında Protestolar

34 eyalette yüzlerce gösterici, Texas'taki Cumhuriyetçi yeniden çizim planını protesto etti; DNC ve sivil toplum kuruluşları eylemleri destekliyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:06
2026 ara seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçilerin elindeki çoğunluğu güçlendirmeyi hedefleyen Texas planına tepki olarak ülkede yaygın protestolar düzenlendi. Ulusal basına göre 34 eyalette gerçekleştirilen gösterilerde yüzlerce eylemci sokaklara çıktı.

Protestolar ve Destek

Etkinlikler "Stop the Trump takeover (Trump'ın ele geçirmesine dur deyin)" çağrısıyla organize edildi. Demokrat Parti Kongresi (DNC) eylemleri resmi olarak desteklediğini duyururken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu da protestoları sahiplendi. Austin başta olmak üzere binlerce kişinin katıldığı gösteriler kayda geçti.

New York, Chicago, Washington, Oakland, Minneapolis ve Las Vegas gibi kentlerde de kalabalıklar bir araya geldi. New York'ta Trump International Hotel yakınlarında toplanan göstericiler "Ayağa kalk, geri savaş" sloganları attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Texas'ta atmak istediği adımlara açık destek vermişti.

Texas'taki Yeniden Çizim Planı

Texas'taki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri, 2026 ara seçimleri öncesi eyaletin Kongre seçim bölgelerini yeniden çizerek Eyalet Temsilciler Meclisi'nde 5 sandalye daha elde etmeyi hedefliyor.

Meclis Yapısı ve Demokratların Tepkisi

150 üyeli Eyalet Meclisi'nde karar almak için üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunması gerekiyor. Demokratlar Meclis'te azınlıkta oldukları için bu girişimi oylamayla engelleyemiyor. Bu nedenle, Temsilciler Meclisi'nde yeterli çoğunluğun oluşmasını önlemek amacıyla en az 51 Demokrat üye eyaleti terk etti.

Texas Senatörü John Cornyn, eyaleti terk eden Demokrat üyelere ulaşılması için FBI yetkililerinin devreye gireceğini açıklamıştı.

