ABD'de Seçimlerde Adalet Vurgusu

Walz'dan Seçim Güvencesi

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı olan Minnesota Valisi Tim Walz, devam eden başkanlık seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Oy verme sürecinin süregeldiği süreçte Walz, seçimlerin "adil, özgür ve güvenli" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Pensilvanya'da Seçmenlerle Buluşma

Walz, seçimlerin kaderini belirleyecek gelişmelerin yaşandığı Pensilvanya'da seçmenlere seslenerek, "En adil, en özgür ve en güvenli seçimlere sahibiz. Seçimleri denetleyen özgür bir basınımız var." şeklinde ifadelere yer verdi. Bu açıklamalar ile herkesin "sakin" olmasını istedi.