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ABD'de Sih Liderine Suikast Girişimi: İstihbarat Mensubu Tutuklandı

ABD'de Sih lideri Gurpatwant Singh Pannun'a suikast planladığı iddia edilen Vikram Yadav kiralık katil tutmaktan suçlandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:07
ABD'de Sih Liderine Suikast Girişimi: İstihbarat Mensubu Tutuklandı

ABD'de Sih Liderine Yönelik Suikast İddiası

ABD'de, Hintli ayrılıkçı Gurpatwant Singh Pannun’a yönelik suikast planladığı öne sürülen istihbarat mensubu Vikram Yadav, ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

Kiralanan Katil ve Kara Para Aklama İddiaları

New York Güney Bölgesi Mahkemesi, Yadav hakkında yapılan suçlamalarda, kendisinin "kiralık katil tutmak" ve "kara para aklamak" ile itham edildiğini açıkladı. İddianameye göre, Yadav, Pannun’a suikast girişimini yurt dışında planladı.

RAW ile İlişkisi ve Diğer Suçlamalar

Yadav’ın, Hindistan’ın dış istihbarat teşkilatı Araştırma ve Analiz Kanadı (RAW) tarafından istihdam edildiği bilgisi yer alıyor. Pannun’a yönelik suikast planının detayları hakkında yapılan açıklamalarda, Yadav’ın suikast girişimini Hindistan'dan yönetmekle suçlandığı ifade edildi.

Uluslararası Olay

Vikram Yadav, suikast planlama sürecinde, Çek Cumhuriyeti'nden ABD'ye iade edilen Nikhil Gupta’yı suikastın gerçekleştirilmesi için yönlendirdi. Gupta, 30 Haziran 2023 tarihinde gözaltına alınmış ve 17 Temmuz 2024’te ABD’ye gönderilmişti.

Davalar ve Suçlamalar

Gurpatwant Singh Pannun, 20 Eylül 2023 tarihinde, suikast planlamakla suçladığı pek çok yetkili hakkında ABD Federal Mahkemesi'nde dava açmıştı. Dava, Hindistan hükümetini, RAW’ın eski Başkanı Samant Gomel’i ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval’ı da kapsıyor.

Hindistan-Kanada İlişkilerinin Gerilmesi

Bu olaylar, Hindistanlı KLF yöneticisi Hardeep Singh Nijjar’ın, 18 Haziran 2023’te Kanada’da öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine yol açtı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nijjar’ın öldürülmesinde Hindistan hükümetinin parmağı olduğunu öne sürdü, ardından her iki ülke diplomatlarını sınır dışı etti.

Halistan Hakkında

Halistan, "Sih ülkesi" anlamına gelmekte ve KLF, Hindistan'ın Pencap eyaletinin yanı sıra çeşitli bölgeleri kendi toprakları olarak görmektedir.

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