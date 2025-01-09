ABD'de Soykırıma Karşı Doktorlar, Hüsam Ebu Safiyye'nin Serbest Bırakılmasını Talep Etti

Washington'da Soykırıma Karşı Doktorlar, gözaltındaki doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılmasını istemek üzere protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 01:00
ABD'de Soykırıma Karşı Doktorlar, Hüsam Ebu Safiyye'nin Serbest Bırakılmasını Talep Etti

ABD'de Soykırıma Karşı Doktorlar, Ebu Safiyye İçin Protestoda Bulundu

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan Soykırıma Karşı Doktorlar kuruluşunun üyeleri, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi gözaltında tutan İsrail'i protesto etti ve basın açıklaması yaptı.

Doktor Ebu Safiyye İçin Özgürlük Çağrısı

Soykırıma Karşı Doktorlar hareketinin üyeleri, 27 Aralık'ta gözaltına alınan doktor Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için Washington'da düzenledikleri gösteride bir araya geldi. Sağlık çalışanları, ABD Kongresi'nde bazı Temsilciler Meclisi üyeleri ve senatörleri ziyaret ederek, Gazze'deki insani krizin sona ermesi için destek istedi.

Jboor: “Gazze'deki Soykırımı Durdurmalıyız”

Kuruluşun kurucu üyesi Dr. Nidal Jboor, basın toplantısında, "Gazze'deki soykırımı durdurmak ve en kutsal mekanları korumak için derhal harekete geçilmesini talep ediyoruz" dedi. Jboor, hastanelerin bombalanmasının insanlığa karşı kasıtlı ve sistematik bir saldırı olduğunu vurguladı.

Silah Ambargosu İsteği

Soykırıma Karşı Doktorlar, eylem sırasında İsrail'e tam bir silah ambargosu uygulanmasını ve Gazze'nin yıkımına katkı sağlayan milyarlarca dolarlık ABD yardımının sona ermesini istedi. Jboor, ABD halkına seslenerek, "Bu sadece Gazze ile ilgili değil. Bu bir ulus ve bir halk olarak kim olduğumuzla ilgili. Birlikte daha iyi, daha adil bir dünya talep edebiliriz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Saldırıları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İsrail ordusunun, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısına rağmen 7 Ekim 2023'ten bu yana, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 46 bin kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi. Kasım 2024'te Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail, bölgeye yönelik saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda bir soykırım davasıyla karşı karşıya.

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