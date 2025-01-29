ABD'de Suikast Planlayan Şüpheli Gözaltına Alındı

ABD'de Suikast Planı: Üst Düzey Yetkili Hedef Alındı

ABD'de Ryan Michael English adlı bir şüpheli, Başkan Donald Trump yönetiminde görevli bakanlara ve Cumhuriyetçi Parti üyesi üst düzey yetkililere yönelik suikast düzenleme planı nedeniyle gözaltına alındı.

Kongre Polisi Tarafından Gözaltına Alındı

New York Times'ın haberine göre, English, Kongre Binası'nın güney girişi yakınlarında bir polis memuruna, Hazine Bakanı Scott Bessent'i öldürmek istediğini belirttikten sonra gözaltına alındı. Gözaltına alındığı esnada üzerinde kesici alet ve molotof kokteyli bulunduruyordu.

Suikast Planları ve İthamlar

Polisin verdiği bilgilere göre, English, ayrıca Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson için de suikast planları yapıyordu. Yasa dışı ateşli silah bulundurmak ve Kongre Binası arazisinde tehlikeli patlayıcı madde taşımakla itham edilen şüpheli, suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.