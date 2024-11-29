ABD'de Şükran Günü'nde Demokrat Kongre Üyelerine Bombalı Saldırı Tehdidi

ABD'de Şükran Günü'nde Tehditler Gündemde

Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde, dört Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi, aileleriyle birlikte Şükran Günü'nü kutlarken bombalı saldırı tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Tehditler, telefon yoluyla yapıldı ve kongre üyeleri bu durumu duyurdu.

Kongre Üyelerinin Açıklamaları

Tehdit edilen kongre üyeleri Joe Courtney, Jim Himes, John Larson ve Jahana Hayes, telefonla yapılan aramalarda bomba tehditlerine maruz kaldıklarını bildirdi. Üyeler, bu tür tehditlerin ve tüm siyasi şiddetin kesinlikle kınandığını belirtti ve kolluk kuvvetlerinden destek istediklerini ifade etti.

Kolluk Kuvvetlerinin İncelemesi

Kolluk kuvvetleri, olayla ilgili yaptığı incelemelerde bomba tehdidine dair herhangi bir somut kanıt bulamadıklarını ve dört üyenin aileleriyle birlikte güvende olduğunu açıkladı. Ayrıca, bu tür tehditlerin yurt dışındaki kişiler tarafından yapılabileceği ve bazen ilgi amaçlı olabileceği belirtildi.

Diğer Siyasi Figürler de Tehdit Aldı

Şükran Günü'nde yaşanan bu olay, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni kabine adayları için de bir tehdit kaynağı haline geldi. Trump'ın yönetici adaylarından bazıları, kendilerine ve ailelerine yönelik tehditler aldıklarını duyurdu. FBI yetkilileri de bu tehditleri ciddiye aldıklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.