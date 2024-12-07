ABD'de Suriyeliler, Beyaz Saray Önünde Esed Rejimini Protesto Etti

ABD'deki Suriyelilerden Beyaz Saray Önünde Protesto

ABD'de yaşayan bazı Suriyeliler, Beyaz Saray'ın önünde düzenledikleri gösteride Beşşar Esed rejimini protesto etti.

Özgür Suriye İçin Bir Araya Geldiler

"Özgür Suriye" sloganlarıyla Lafayette Meydanı'nda toplanan göstericiler, ardından Beyaz Saray'a doğru yürüyüşe geçti.

Beyaz Saray'ın önünde bir araya gelen kalabalık, bayraklar eşliğinde dans ederek, Esed rejimine karşı duygu ve taleplerini dile getirdi. Göstericiler, Halep ve Hama şehirlerinin Esed rejiminden kurtarılmasını kutladı.

Etkinlik sırasında dağıtılan tatlılar, kutlamanın bir parçası olarak katılımcılar arasında paylaşarak dayanışma ruhunu pekiştirdi.