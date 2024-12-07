DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.469.087,83 0,47%

ABD'de Suriyeliler, Beyaz Saray Önünde Esed Rejimini Protesto Etti

Suriyeliler, Beyaz Saray önünde Beşşar Esed rejimini protesto ederek 'Özgür Suriye' çağrısını haykırdı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 22:42
ABD'de Suriyeliler, Beyaz Saray Önünde Esed Rejimini Protesto Etti

ABD'deki Suriyelilerden Beyaz Saray Önünde Protesto

ABD'de yaşayan bazı Suriyeliler, Beyaz Saray'ın önünde düzenledikleri gösteride Beşşar Esed rejimini protesto etti.

Özgür Suriye İçin Bir Araya Geldiler

"Özgür Suriye" sloganlarıyla Lafayette Meydanı'nda toplanan göstericiler, ardından Beyaz Saray'a doğru yürüyüşe geçti.

Beyaz Saray'ın önünde bir araya gelen kalabalık, bayraklar eşliğinde dans ederek, Esed rejimine karşı duygu ve taleplerini dile getirdi. Göstericiler, Halep ve Hama şehirlerinin Esed rejiminden kurtarılmasını kutladı.

Etkinlik sırasında dağıtılan tatlılar, kutlamanın bir parçası olarak katılımcılar arasında paylaşarak dayanışma ruhunu pekiştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Kovalamaca Sırasında 2 Yunus Polisi Yaralandı
2
ABD, Ukrayna'ya 988 Milyon Dolarlık Askeri Yardımda Bulunacak
3
Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 14 Yaralı
4
Erdoğan, 6 Şubat Depremleri Sonrası Eleştirilere Yanıt Verdi
5
Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı: Suriye Krizine Siyasi Çözüm Vurgusu
6
Yönetmen Semih Kaplanoğlu Anadolu Ajansı'nın Sinema Atölyesi'nde Konuştu
7
CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Batman'da Partililerle Buluştu

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor