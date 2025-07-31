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ABD'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç, Balıkesir'de Defnedildi

Yabancı dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında ölen Salih Koç, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 14:36
ABD'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç, Balıkesir'de Defnedildi

Yabancı dil eğitimi için gittiği ABD'de, trafik kazasında hayatını kaybeden Salih Koç'un cenazesi, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde toprağa verildi.

21 yaşındaki Koç, ABD'nin Denver kentinde bisiklet sürerken meydana gelen kazada yaşamını yitirmişti. Cenazesi, babasının imam olarak görev yaptığı Bursa'daki Osmangazi Camisi'nde helallik alınmasının ardından memleketi Dursunbey'e getirildi.

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Koç'un cenazesi, Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın öğlen vakti Çarşı Camisi'nde kıldırdığı namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine; gencin babası Necmettin Koç, yakınları, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yabancı dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında yaşamını yitiren Salih Koç'un cenazesi...

Yabancı dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında yaşamını yitiren Salih Koç'un cenazesi, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde toprağa verildi.

Yabancı dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında yaşamını yitiren Salih Koç'un cenazesi...

Yabancı dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında yaşamını yitiren Salih Koç'un cenazesi, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde toprağa verildi.

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