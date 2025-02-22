ABD'de Trump'ın 'DEI' Kararnamesi Yürütmesi Durduruldu

Federal yargıç, Trump'ın 'çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık' kararını durdurarak ifade özgürlüğüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 12:00
ABD'de Trump'ın 'DEI' Kararnamesi Yürütmesi Durduruldu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın imzaladığı "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) programlarına karşı alınan kararnamenin yürütmesini durdurdu.

CNN'in haberine göre, Maryland Bölge Mahkemesi Yargıcı Adam Abelson, DEI programlarının durdurulmasını önlemek amacıyla açılan davayı olumlu bir sonuçla karara bağladı. Abelson, 63 sayfalık kararında, Trump’ın imzaladığı DEI karşıtı kararnameye bağlı olarak alınan idari tedbirlerin "açıkça belirtilmemesi" nedeniyle bazı anayasal hakları, özellikle de ifade özgürlüğünü ihlal edebileceğini vurguladı.

Yargıç Abelson, hükümetin "eşitlikle ilgili" sözleşmeleri donduramayacağını veya iptal edemeyeceğini belirterek, bu durumun anayasa ile çelişen bir uygulama olduğunu ifade etti.

DEI Programı Nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" başlığı altında yürütülen DEI programları, iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" bir ortam oluşturma hedefiyle geliştirilmiştir. Ancak son yıllarda DEI programları, "siyasileşme" ve kendi ideolojisini dikte etme suçlamalarıyla eleştiriliyor.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından imzaladığı kararname, "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlığını taşıyor ve programın iptali için harekete geçilmiştir.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı, 1 Şubat'ta "Kimlik Ayları Öldü" başlıklı bir bildiri yayımlayarak, "Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı", "Kadın Tarihi Ayı" gibi kültürel farkındalık ayları için resmi kaynakların kullanılmayacağını açıkladı.

Baltimore şehri, iki eğitim kurumu ve bir restoran, bu kararnamenin Kongre'nin harcama yetkisini ve ifade özgürlüğü gibi anayasal hakları ihlal ettiği gerekçesiyle karşı dava açmıştır.

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