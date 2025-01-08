ABD'de Tüketici Kredileri Kasım 2024'te Düşüş Gösterdi

Kasım 2024'te ABD'de tüketici kredileri 7,5 milyar dolar azaldı, piyasa beklentileri ise artış yönündeydi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 23:27
ABD'de Tüketici Kredileri Kasım 2024'te Düşüş Gösterdi

ABD'de Tüketici Kredilerinde Beklenmedik Düşüş

ABD'de tüketici kredileri, Kasım 2024'te 7,5 milyar dolar azalarak 5,1 trilyon dolara geriledi. Bu durum, piyasalarda beklenen 10,3 milyar dolarlık artış beklentileriyle çelişiyor.

Fed'den Açıklama

ABD Merkez Bankası (Fed), Kasım 2024 dönemine ilişkin kredilerle ilgili verileri açıkladı. Ekim 2024'te tüketici kredileri 17,3 milyar dolar artış göstermişti. Ancak Kasım ayında, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 13,8 milyar dolar azaldı. Buna karşın, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 6,2 milyar dolar artış gösterdi.

Yıllık Bazda Düşüş

Kredilerdeki azalma sadece aylık değil, aynı zamanda yıllık bazda da kendini gösterdi. Kasım 2024 itibarıyla tüketici kredileri yıllık %1,8 oranında düşüş kaydetti. Devir yapan krediler ise yıllık bazda %12’lik bir azalma gösterirken, devir yapmayan krediler %2 oranında artış yaşadı.

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