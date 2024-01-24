ABD'de uçakta panik : Boeing tipi uçağın kalkış esnasında burun tekerleği düştü

Alaska Hava Yolları, uçuş sırasında gövdesinden bir parça düşen Boeing uçaklarında çok sayıda cıvatanın sıkılmadığını belirledi.

ABD'de uçakta panik : Boeing tipi uçağın kalkış esnasında burun tekerleği düştü
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ABD'de Alaska Hava Yollarının Boeing uçağından uçuş sırasında bir parça koparken, Delta Hava Yollarının Boeing uçağı da Atlanta'da kalkış yaparken burun tekerleğini kaybetti. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Atlanta'dan Bogota'ya giden Boeing 757 model uçağın burun tekerleğinin aniden düştüğünü açıkladı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

170'den fazla yolcu bulunan uçak, burun tekerleği bir tepeye düşünce acil iniş yaptı ve kimse yaralanmadı. Yolcular başka bir uçakla seyahatlerine devam etti. Boeing ise olay hakkında bir açıklama yapmadı. FAA, olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

UÇAKLARIN BİRÇOK CİVATASININ GEVŞEK OLDUĞU BELİRLENDİ

Alaska Hava Yolları, Boeing Max 9 uçağının, 5 Ocak akşamı uçarken gövdesinden bir parça düşürmesi üzerine inceleme başlattı. Alaska Hava Yolları CEO'su Ben Minicucci, NBC'ye yaptığı açıklamada, olayla ilgili olarak, "Hayal kırıklığının ötesinde bir şey yaşıyorum. Kızgınım. Bunlar Alaska Hava Yolları'nın, misafirlerimizin ve insanlarımızın başına geldi." dedi. Minicucci, Boeing Max 9 uçaklarında yaptıkları kontrollerde çok sayıda cıvatanın sıkılmadığını tespit ettiklerini söyledi.

ABD'de Alaska Hava Yollarının Boeing 737 MAX 9 uçağı, 5 Ocak akşamı uçarken gövdesinden bir parça düşürmesi üzerine inceleme başlattı. Uçak Oregon'dan Kaliforniya'ya giderken yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yaptı. Gövdeden kopan parçanın olduğu yerde yolcu olmadığı açıklandı. Alaska Hava Yolları, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli bir şekilde indiğini duyurdu. Ayrıca, 737 MAX 9 model 65 uçağın geçici olarak uçuşa kapatıldığını ve incelemelerin birkaç gün süreceğini belirtti. FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, gerekli kontroller yapılana kadar uçmayacağını bildirdi.

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