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ABD'de Video Oyunu Sanatçıları, Yapay Zeka Endişeleri Nedeniyle Greve Gitti

Video oyunu performans sanatçıları, yapay zeka müzakerelerinin başarısız olması nedeniyle greve başladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:27
ABD'de Video Oyunu Sanatçıları, Yapay Zeka Endişeleri Nedeniyle Greve Gitti

Video Oyunları Sektöründe Grev Başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, video oyunu performans sanatçıları, yapay zeka ile ilgili müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından greve gitme kararı aldı. Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları (AFTRA) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanatçılar ‘İnteraktif Medya Anlaşması’nı imzalayan oyun şirketleriyle karşıt bir duruş sergilemeye başladı.

Müzakerelerde Neler Yaşandı?

Açıklamalara göre, yaklaşık iki yıl önce başlayan müzakerelerde birçok konuda mutabakata varılmasına rağmen, oyun şirketleri sanatçıların yapay zekaya karşı korunmasına dair talepleri kabul etmedi. SAG-AFTRA, bu durumun video oyunu sektörü için ciddi bir tehdit olduğuna vurgu yaptı.

Yapay Zeka Tehdidi

Performans sanatçıları, yapay zekanın seslerinin kopyalanarak daha ucuz ve kolay bir şekilde tekrar üretilmesinin kendileri için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtiyor. Bu tür bir uygulamanın önüne geçilmesi gerektiği ifade ediliyor.

SAG-AFTRA'nın Önceki Grevi

Özellikle Temmuz 2023'te de benzer bir sorunla karşılaşan SAG-AFTRA, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile maaş ve yapay zeka konularında yaptığı görüşmelerin başarısız olması üzerine greve gitmişti. Dört ay süren grev, sendika üyelerinin AMPTP ile yapılan yeni anlaşmayı onaylamasıyla sonuçlandı.

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