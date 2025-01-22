ABD'de Yahudi Öğrencileri Korumak İçin Yasa Tasarısı Yeniden Sunuldu

Yahudi Öğrencileri Koruma Tasarısı Senatoya Yeniden Sunuldu

ABD'li senatörler John Fetterman ve Bill Cassidy, üniversitelerde "Yahudi öğrencileri antisemitizmden korumayı" amaçlayan yasa tasarısını Senatoya yeniden sundu.

ABD basınındaki haberlere göre, Fetterman ve Cassidy, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'de gerçekleştirdiği saldırının ardından üniversite kampüslerinde yaygınlaşan antisemitik olayların arttığı bir dönemde, Yahudi öğrencilerin üniversitelerine karşı sivil haklarına dair şikayette bulunmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Fetterman, tasarının "kampüste ayrımcılığa maruz kalan" öğrencilerin haklarını bilmelerine ve ihlal durumunda tazminat talep etme süreçlerini öğrenmelerine yardımcı olacağını belirtti.

Cassidy de tasarı ile ilgili olarak, "7 Ekim'den bu yana Yahudi öğrencilere yönelik tehdit ve saldırılar alçakçadır. Kimse kimliği nedeniyle okulda güvenliğinden endişe etmemelidir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu tasarı, Ocak 2024'te sunulduktan sonra Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesini geçememişti.