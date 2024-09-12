ABD'de Yapay Zeka Güvenilirliği Sorunu: Seçimler Özelinde İnançlar

ABD'lilerin Yapay Zeka Algısı

ABD’de gerçekleştirilen bir anket, yapay zeka destekli sistemlerin seçim bilgisi sağlama konusundaki güvenirliği hakkında tartışmalara yol açtı. 5 Kasım'da planlanan başkanlık seçimi yaklaşırken, yetişkin katılımcıların yaklaşık %66'sı yapay zekanın bu konuda güvenilir olmadığını düşünmektedir.

Anket Detayları

Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi ve USAFacts tarafından, 29 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırmaya 1019 yetişkin katıldı. Katılımcılara yapay zeka destekli robotların seçimle ilgili bilgi güvenilirliği hakkında sorular yöneltildi.

Yapay Zeka Kullanımı ve Şüpheler

Katılımcıların çoğu, günlük yaşamlarında yapay zeka destekli sohbet botlarından ve arama motorlarından yararlanmakla birlikte, bu teknolojinin seçim bilgi güvenilirliği konusunda soru işaretleri taşıdığı sonucuna varmıştır. Sadece %16'sı yapay zekanın seçimlere yönelik doğru bilgi sağlamada faydalı olabileceğini düşünürken, %8'i ChatGPT gibi araçların sağladığı bilgilerin güvenilir olduğu görüşünü savunmaktadır.

Arama Motorlarına Güven Oranı Düşük

Ankete katılanların yalnızca %12'si, Google gibi yapay zeka destekli arama motorlarının seçimle ilgili sağladığı verilerin gerçek bilgiye dayandığını ifade etmiştir. Bu sonuç, yapay zeka ve seçim süreçleri üzerine kamuoyunda halen devam eden güvensizliğin altını çizmektedir.