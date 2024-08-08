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ABD'de Yapılan Anket: Seçimler Hayati Öneme Sahip

Her 4 ABD vatandaşından 3'ü yaklaşan başkanlık seçimlerinin ülke için kritik olduğuna inanıyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:37
ABD'de Yapılan Anket: Seçimler Hayati Öneme Sahip

ABD'de Seçimler Üzerine Yeni Bir Anket

Son yapılan bir ankete göre, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının %75'i 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin "hayati önem" taşıdığına inanmaktadır.

Anketin Detayları

Associated Press'in NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile gerçekleştirdiği ankette 25-29 Temmuz tarihlerinde 1143 kişiyle görüştü. Sonuçlar, her 4 ABD vatandaşından 3'ünün bu seçimlerin ülkenin geleceği açısından kritik olduğunu düşündüğünü gösteriyor.

Parti Destekçileri Arasındaki Farklar

Demokrat Parti destekçilerinin %60'ından fazlası, yaklaşan seçimlerin ülke için "çok önemli" olduğunu düşünmektedir. Cumhuriyetçi Parti ve bağımsız aday destekçileri arasında ise her 10 kişiden 4'ü benzer bir görüşe sahiptir.

Yaş Gruplarına Göre Seçim Algısı

45 yaş ve üstü bireylerin neredeyse yarısı, seçim sonuçlarını demokrasinin geleceği açısından "çok önemli" olarak değerlendirmektedir. Buna karşılık, 45 yaş altındakilerde bu oran %40'tır.

Sonuç olarak, ankete katılan her 10 ABD vatandaşından 2'si, ülke genelinde demokrasinin gücüne inandığını belirtirken, diğer 10 kişiden 2'si demokrasinin "halihazırda çökmüş olduğunu" düşünmektedir.

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