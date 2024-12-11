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ABD'de Yapılan Anket: Vatandaşların Yarısından Fazlası Hunter Biden'ın Affedilmesini Onaylamıyor

ABD'deki bir ankete göre, vatandaşların %58'i Hunter Biden'ın affedilmesine karşı, sadece %22'si destekliyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:28
ABD'de Yapılan Anket: Vatandaşların Yarısından Fazlası Hunter Biden'ın Affedilmesini Onaylamıyor

ABD'de gerçekleştirilen bir anket, vatandaşların %58'inin Hunter Biden'ın affedilmesini onaylamadığını gösterdi. Anket, Associated Press (AP) ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapıldı ve 5-9 Aralık tarihleri arasında 1251 yetişkinle gerçekleştirildi.

Sonuçlara göre, Demokratlar arasında bu oranın %38'e yükselmesi dikkat çekerken, Cumhuriyetçilerin %80'i Biden'ın affetme kararına karşı çıkıyor. Bu durum, toplumda geniş bir görüş ayrılığı olduğuna işaret ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 2 Aralık'ta oğlu Hunter Biden için affetme yetkisini kullanmış ve sürecin Cumhuriyetçiler tarafından 'siyasileştirildiğini' belirtmişti. Biden, verdiği sözü tutmak için bu adımı attığını duyurdu.

Jüri, Hunter Biden'ın federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek ve uygun olmayan beyanda bulunmak gibi suçları işlemiş olduğuna hükmetmişti. Bu vaka, ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlunun, hakkında suçlamalarla hakim karşısına çıkarak suçlu bulunmasıyla öne çıkıyor.

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