ABD'de Yardım Grupları Trump'ın Mülteci Kabul Programı'nı Dava Etti

ABD'de Mülteci Kabul Programı Krizi

ABD'ye ait "Mülteci Kabul Programı'nı (USRAP)" askıya alan Başkan Donald Trump'a karşı birçok yardım ajansı tarafından ortak bir dava açıldı. Uluslararası Mülteci Yardım Projesi, Trump yönetiminin bu yasa dışı eyleminin durdurulması için Seattle Bölge Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Davanın Detayları ve Açıklamalar

Davada, Trump yönetiminin USRAP'yi askıya alma kararının yasa dışı olduğu ve Kongre'nin iradesinin göz ardı edilemeyeceği vurgulandı. Avukatlardan Melissa Keaney, "ABD'nin mültecileri koruma konusunda ahlaki ve yasal bir yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yasa dışı uygulama ne kadar uzun sürerse sonuçları o kadar yıkıcı olacaktır," dedi.

Trump'ın Göçmen Karşıtı Politikaları

Trump, 20 Ocak'ta USRAP'yi askıya alan başkanlık kararnamesini imzaladı. Göreve başladığı gün, Joe Biden döneminde uygulamaya giren "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırmayı da hedeflemişti. Ayrıca, yasal yollarla göç etmeyi sağlayan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırılması kamuoyuna duyurulmuştu.

Başkan Trump ayrıca, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" Guantanamo Körfezi'nde gözetim altında tutulması için özel bir tesisin hazırlanması talimatını vermişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu tesisin mülteciler için "mükemmel bir alan" olduğunu savunmuştu.