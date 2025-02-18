ABD'deki Sel Felaketi: Can Kaybı 13'e Yükseldi

ABD'de Sel Felaketi: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 13

ABD'nin Kentucky eyaletinde meydana gelen seller, can kaybını artırarak 13'e çıkardı. CNN'in haberine göre, biri West Virginia'da, 11'i ise Kentucky'de olmak üzere toplamda 12 kişi sel felaketi nedeniyle yaşamını yitirirken, Georgia eyaletinde bir kişi, fırtınalar sonucu bir ağacın evin üzerine düşmesi sebebiyle hayatını kaybetti.

Kaybolanlar ve Kurtarma Çalışmaları

West Virginia Valisi Patrick Morrisey, sel felaketi nedeniyle birçok kişinin hâlâ kayıp olduğunu bildirdi. Kentucky Valisi Andy Beshear ise, yapılan kurtarma çalışmalarında 1000'den fazla kişinin başarılı bir şekilde kurtarıldığını duyurdu.

Elektriksiz Kalan Evler

Hafta sonu etkili olan yoğun yağışlar, New York'tan Alabama'ya kadar birçok eyalette sellerin yaşanmasına neden oldu. Bu durum, en az 700 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kalmasına yol açtı.

Acil durum ilan edilen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmalarını ve acil durum talimatlarına uymalarını tavsiye ediyor.