ABD'deki Türk Öğrenciler İçin Türkçe Kursları Başlıyor

ABD'deki Türk Öğrenciler İçin Yeni Bir Fırsat

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk öğrencilerin dil ve kültür eğitimine destek olmak amacıyla kapsamlı Türkçe kursları düzenliyor.

Amerika Türkçe ve Türk Kültürü Kursları

“Amerika Türkçe ve Türk Kültürü Kursları” adı altında gerçekleştirilen bu eğitim programının açılışı, çevrim içi bir toplantıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, birçok önemli paydaş katıldı.

Büyükelçi Önal'dan Teşekkür

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, açılış toplantısında video mesajla katılarak, kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Önal, “Bir milletin kendi diline hakim olması, kültürün sürdürülmesi ve milli kimliğin korunması açısından çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Eğitimden Sorumlu Yetkililerden Destek

MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, bu programın ABD'deki Türk öğrenciler için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.“Bu kurslar, Türkçe eğitimine erişmek isteyen öğrencilere büyük katkı sağlayacaktır.”

Katılımcılara Başarı Dilekleri

Programın öncüsü Washington Eğitim Müşaviri Zeliha Koçak Tufan, kursun birçok Türk gencine ulaştığını ve Türk kültürü konusunda önemli katkılar sağladığını belirtti. Tufan, çeşitli kurumlar ve burs imkanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Program İçeriği

Kurslarda anaokulundan liseye kadar farklı yaş gruplarına Türkçe eğitimi verilmekte. Öğrenciler, Türkiye’nin coğrafi özellikleri ve zengin yemek kültürü hakkında bilgiler edinirken, ödev olarak yöresel yemekler de yapıyorlar.

Başvuru İçin

“Amerika Türkçe ve Türk Kültürü Kursları” ve sunulan diğer imkanlarla ilgili başvurular için vasington.meb.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.