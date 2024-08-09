Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD'den Aşırı Sağcı İsrailli Bakan Smotrich'e Tepki

Beyaz Saray, İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in ateşkes eleştirilerine sert yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 22:31
ABD'den Aşırı Sağcı İsrailli Bakan Smotrich'e Tepki

ABD'den Smotrich'e Yoğun Tepki

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'de hemen bir ateşkes sağlanması çağrısına karşı çıkan aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sert bir yanıt verdi.

Yanlış ve Absürt Değerlendirmeler

Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Smotrich'in olası bir ateşkes anlaşmasını "Hamas'a teslim olmak" şeklinde nitelendirmesine karşı çıkarak, "Bu yaklaşım kaçırılanların hayatlarını ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye atıyor" dedi.

ABD'nin Destekleri Göz Ardı Edilemez

Kirby, İsrail'in güvenliği için ABD'nin çok sayıda destek sağladığını belirterek, bu tür muhalefetlerin kamuoyunu yanıltıcı etkileri olduğunu ifade etti. "Smotrich, bu savaşın sonsuza kadar sürmesini öneriyor ve esirlerin hayatlarını hiçe sayıyor. Bu argümanlar tamamen yanlış ve toplumun doğru bilgilendirilmesini engelliyor." diye ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı