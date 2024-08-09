ABD'den Aşırı Sağcı İsrailli Bakan Smotrich'e Tepki

ABD'den Smotrich'e Yoğun Tepki

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze'de hemen bir ateşkes sağlanması çağrısına karşı çıkan aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sert bir yanıt verdi.

Yanlış ve Absürt Değerlendirmeler

Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Smotrich'in olası bir ateşkes anlaşmasını "Hamas'a teslim olmak" şeklinde nitelendirmesine karşı çıkarak, "Bu yaklaşım kaçırılanların hayatlarını ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye atıyor" dedi.

ABD'nin Destekleri Göz Ardı Edilemez

Kirby, İsrail'in güvenliği için ABD'nin çok sayıda destek sağladığını belirterek, bu tür muhalefetlerin kamuoyunu yanıltıcı etkileri olduğunu ifade etti. "Smotrich, bu savaşın sonsuza kadar sürmesini öneriyor ve esirlerin hayatlarını hiçe sayıyor. Bu argümanlar tamamen yanlış ve toplumun doğru bilgilendirilmesini engelliyor." diye ekledi.