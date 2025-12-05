ABD'den Avrupa'ya 2027 Çağrısı: NATO'nun Konvansiyonel Savunmasını Üstlenin

ABD Savunma Bakanlığı, NATO üyesi Avrupa ülkelerini 2027'ye kadar konvansiyonel savunma sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı; aksi halde bazı mekanizmalara katılmama tehdidi gündemde.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 23:57
ABD'den Avrupa'ya 2027 Çağrısı: NATO'nun Konvansiyonel Savunmasını Üstlenin

ABD'den Avrupa'ya 2027 Çağrısı: NATO'nun Konvansiyonel Savunmasını Üstlenin

Pentagon, Avrupalı müttefiklerden 2027'ye kadar daha fazla sorumluluk talep ediyor

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, NATO üyesi Avrupa ülkelerine 2027 yılına kadar NATO'nun konvansiyonel savunma kapasitesinin önemli bir bölümünü üstlenmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Pentagon yetkilileri bu hafta NATO politikalarının ele alındığı bir toplantıda Avrupalı heyetlerle bir araya geldi. Toplantıda, Washington'un, Avrupa'daki savunma kapasitesinin artırılmasına dair atılan adımların 2022'de başlayan Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası beklentileri henüz karşılamadığı vurgulandı.

Adı açıklanmayan kaynaklar, istihbarat ve balistik füzeler dahil çeşitli alanlarda belirlenen kriterlerin 2027 yılına kadar karşılanmaması durumunda, ABD'nin bazı NATO savunma koordinasyonu mekanizmalarına katılmama kararı alabileceğini bildirdi.

Pentagon ve Beyaz Saray ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Bir NATO yetkilisi ise Avrupalı müttefiklerin kıtanın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk almaya başladığını belirtti ancak 2027'ye kadar tanınan süreye ilişkin spesifik bir yorum yapmadı. Yetkili, "Müttefikler, savunmaya daha fazla yatırım yapma ve konvansiyonel savunma yükünü ABD’den Avrupa’ya kaydırma gereğini kabul etti" dedi.

Bazı Avrupalı yetkililer ise ABD tarafından öne sürülen sürenin gerçeklikten uzak olduğunu savunuyor; görüş ayrılıkları, NATO içindeki yük paylaşımı tartışmalarını kızıştırmış durumda.

WASHINGTON (İHA) - ABD SAVUNMA BAKANLIĞI YETKİLİLERİ, NATO ÜYESİ AVRUPA ÜLKELERİNE 2027 YILINA...

WASHINGTON (İHA) - ABD SAVUNMA BAKANLIĞI YETKİLİLERİ, NATO ÜYESİ AVRUPA ÜLKELERİNE 2027 YILINA KADAR NATO'NUN KONVANSİYONEL SAVUNMA KAPASİTESİNİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMESİ ÇAĞRISINDA BULUNURKEN, KRİTERLERİN KARŞILANMAMASI DURUMUNDA ABD'NİN BAZI NATO SAVUNMA KOORDİNASYONU MEKANİZMALARINA KATILMAMA KARARI ALABİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Doğalgaz Kesintisi ve Sızıntı: Yakutiye'de Ekipler Müdahale Ediyor
2
Kayseri'de Polise Çarpıp Kaçan Sürücü 1.73 Promil Çıktı: 68 bin 466 TL Ceza
3
Kayseri'de İki Otomobil Cami Bahçesine Girdi: Yaralanan Yok
4
Malatya'da Silahlı Yaralama: Yaralı Araçla Taşınıp Yol Kenarına Atıldı
5
Didim Belediyesi Teyakkuzda: Şiddetli Yağışa Anında Müdahale
6
Özdemir: Terörsüz Türkiye Devlet Projesi; Gazetecilere Yeşil Pasaport ve Konut
7
Diyarbakır'a 195 Dönümlük Doğal Yaşam Alanı: 15 Bin Hayvana Kapasite

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar