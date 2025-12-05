ABD'den Avrupa'ya 2027 Çağrısı: NATO'nun Konvansiyonel Savunmasını Üstlenin

Pentagon, Avrupalı müttefiklerden 2027'ye kadar daha fazla sorumluluk talep ediyor

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, NATO üyesi Avrupa ülkelerine 2027 yılına kadar NATO'nun konvansiyonel savunma kapasitesinin önemli bir bölümünü üstlenmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Pentagon yetkilileri bu hafta NATO politikalarının ele alındığı bir toplantıda Avrupalı heyetlerle bir araya geldi. Toplantıda, Washington'un, Avrupa'daki savunma kapasitesinin artırılmasına dair atılan adımların 2022'de başlayan Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası beklentileri henüz karşılamadığı vurgulandı.

Adı açıklanmayan kaynaklar, istihbarat ve balistik füzeler dahil çeşitli alanlarda belirlenen kriterlerin 2027 yılına kadar karşılanmaması durumunda, ABD'nin bazı NATO savunma koordinasyonu mekanizmalarına katılmama kararı alabileceğini bildirdi.

Pentagon ve Beyaz Saray ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Bir NATO yetkilisi ise Avrupalı müttefiklerin kıtanın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk almaya başladığını belirtti ancak 2027'ye kadar tanınan süreye ilişkin spesifik bir yorum yapmadı. Yetkili, "Müttefikler, savunmaya daha fazla yatırım yapma ve konvansiyonel savunma yükünü ABD’den Avrupa’ya kaydırma gereğini kabul etti" dedi.

Bazı Avrupalı yetkililer ise ABD tarafından öne sürülen sürenin gerçeklikten uzak olduğunu savunuyor; görüş ayrılıkları, NATO içindeki yük paylaşımı tartışmalarını kızıştırmış durumda.

