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ABD'den Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümüne Tepki

BM Daimi Temsilci Yardımcısı Wood, Amerikan vatandaşları arasında ayrım yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 01:01
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 01:01
ABD'den Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümüne Tepki

ABD'den Ayşenur Ezgi Eygi'ye Yönelik Cevaplar

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail ordusu tarafından öldürülmesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail Soruşturmasına Dair Bilgiler

New York'taki BM binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Wood, "İsrail ordusu maalesef Ayşenur'u kazara öldürdüğünü söylüyor," ifadelerini kullandı. Wood, Amerikalıların hayat kaybının her zaman derin endişe yarattığını belirterek, olaya dair tüm detayları öğrenmek için İsrailli yetkililerle irtibat kurduklarını aktardı.

Bir Trajedi Olarak Nitelendirdi

"Bu bir trajedi," diyen Wood, Eygi'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca, bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almak istediklerini vurguladı.

Biden ve Aile Arasındaki Farklar

Bir basın mensubunun, ABD Başkanı Joe Biden'ın henüz Eygi'nin ailesini aramadığını hatırlatması üzerine Wood, Başkanın kayıptan derin endişe duyduğunu belirtti. Biden'ın danışmanlarının konuyu takip ettiğini ve aynı zamanda İsrailli muhataplarıyla sürekli olarak görüştüğünü ifade etti. "Amerikan vatandaşları arasında hiçbir fark yok," diyerek durumu özetledi.

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