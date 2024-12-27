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ABD'den Azerbaycan Uçağının Düşüşüne İlişkin Önemli Açıklama

ABD, Azerbaycan uçağının Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine dair belirtilerin olduğunu kaydetti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 20:01
ABD'den Azerbaycan Uçağının Düşüşüne İlişkin Önemli Açıklama

ABD'den Azerbaicancı Uçağının Düşürülmesiyle İlgili Açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Azerbaycan'a ait bir uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine dair ilk belirtilerin olduğunu ifade etti. Kirby, bu açıklamayı telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde yaptı.

Uçağın Düşüşü ve Ortaya Çıkan Soruşturma

Kirby, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçağın, Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan'da düştüğüne dikkat çekti. ABD, olayla ilgili yürütülen soruşturmada Azerbaycan ve Kazakistan'a destek olmayı teklif etti.

Uçağın düşmesiyle ilgili gelen sorulara yanıt veren Kirby, "Bu uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ihtimaline işaret eden ilk belirtiler var. Halen Kazakistan ve Azerbaycan tarafından ortak bir soruşturma yürütülüyor. Biz de sürece yardım teklif ettik." dedi.

Kaza Detayları

25 Aralık'ta düşen AZAL'a ait uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere toplam 67 kişi bulunuyordu. Kazanın ardından yapılan açıklamalara göre, kazada 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi kurtuldu. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi tarafından saldırıya uğramış olabileceğini doğruladı.

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