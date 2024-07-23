ABD'den Bangladeş'teki Şiddet Eylemlerine Kınama

ABD, Bangladeş'teki Protestolardaki Şiddeti Kınadı

Amerika Birleşik Devletleri, Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılan kamuda kontenjan nedeniyle başlayan protestolar sırasında meydana gelen şiddet olaylarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington'da düzenlediği basın toplantısında, "Bangladeş'teki son şiddet eylemlerini kınıyoruz ve barışçı gösterilere olan sarsılmaz desteğimizi vurguluyoruz." diye konuştu.

İnternet Kesintileri Üzerine Endişeler

Miller, Bangladeş genelinde süren internet ve mobil veri iletişimindeki kesintilere de dikkat çekerek, Dakka yönetimini bu durumu çözmeye davet etti.

Ayrıca, göstericilere karşı verilen "vur emri"ni de kınayan Miller, bu emrin geri alınmasını talep etti. Gelişen demokrasilerde medya özgürlüğünün kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Protestoların Nedeni

Bangladeş'te 1971 yılında gerçekleşen Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından başlayan protestolar, ülke genelinde büyük bir etki yarattı. Ancak, 21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi'nin kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye düşürmesi sonrasında gerginlikler bir nebze azalmış durumda.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, protestolar sırasında en az 143 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.