ABD'den BM'ye Haiti için 'Çete Müdahale Gücü' Talebi

ABD, Haiti'deki çete dalgasını durdurmak için BM'den yeni 'Çete Müdahale Gücü' ve lojistik destek ofisi yetkisi talep etti.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:16
The Hill gazetesine göre, ABD, Haiti'de tırmanan çete şiddetini önlemek amacıyla Birleşmiş Milletler'den yeni bir müdahale gücü kurulması için resmi yetki talebinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyinde ABD açıklaması

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ABD ile Panama'nın, Haiti'de tırmanan şiddeti önlemek amacıyla Çete Müdahale Gücü'nün kurulmasını ve bu güce lojistik destek sağlaması için BM Destek Ofisi'nin oluşturulmasını öngören karar taslağını hazırlayarak Konsey'e sunacağını duyurdu.

Shea, Kenya öncülüğünde yürütülen BM destekli misyona teşekkür ederken, ABD'nin yeni güce asker veya polis desteği sağlayıp sağlamayacağı konusunda bilgi vermedi.

BM Genel Sekreteri'nin uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Konsey'de yaptığı konuşmada Haiti'de devlet otoritesinin çökmeye başladığını ve çete şiddetinin ülke geneline yayıldığını belirterek Haitililerin 'tam bir acı fırtınasının ortasında' olduğunu söyledi. Guterres, Konsey'i gecikmeden harekete geçmeye ve lojistik, operasyonel ile finansman desteği sağlayarak uluslararası gücü yetkilendirmeye çağırdı.

Özel güvenlik şirketi gelişmesi

Öte yandan, 15 Ağustos'ta eski ABD Deniz Komandosu ve Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in sahibi olduğu Vectus Global adlı firmanın, Haiti hükümeti ile yaptığı bir yıllık anlaşma kapsamında ülkeye yaklaşık 200 özel güvenlik personeli göndermeye hazırlandığı bildirilmişti.

Haiti'de çete savaşları

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Ülke, uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleriyle boğuşuyor.

11 milyonu aşan nüfusuyla Haiti, kıtlık tehdidiyle karşı karşıya ve çete şiddeti nedeniyle yaklaşık 1,3 milyon kişi yerinden oldu. Nisan-haziran aylarında ülke genelinde en az 1520 kişi öldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

BM verilerine göre bu cinayet ve yaralanmaların %60'ından fazlası, güvenlik güçlerinin çetelere karşı yürüttüğü operasyonlar sırasında meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'ta, şiddet olayları ve ekonomik krizle çalkalanan Haiti'deki 'Viv Ansanm' ve 'Gran Grif' çetelerini yabancı terör örgütleri listesine eklemişti.

