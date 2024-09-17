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ABD'den BMGK'de Veto Açıklamaları

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını çıkarları doğrultusunda kullandığını ve mazeret beyan etmeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 19:24
ABD'den BMGK'de Veto Açıklamaları

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Veto Haklarını Kullanıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto hakkını kullanmada çıkarlarını önceliklendirdiğini açıkladı. Greenfield, bu durumu savunmak için mazeret beyan etmeyeceklerini vurguladı.

BM Genel Kurulu Yılda Bir Kez Toplanıyor

Greenfield, 24 Eylül'de başlayacak BM Genel Kurulu haftası öncesi New York’taki basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı.

Bu yıl toplam 133 hükümet ve devlet başkanı ile 80 başbakan yardımcısı ve 45 bakanın katılacağını belirtti. Greenfield, "Bu yılki toplantı, birçok kriz ve çatışmanın gölgesinde gerçekleşecek," diye ekledi.

Veto Hakkı ve Güvenlik Önlemleri

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimlerini hatırlatan Greenfield, konuk liderlerin güvenliği hakkında, "Hiçbir güvenlik olayı yaşamadık," şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Greenfield, New York polisi'nin ve Gizli Servis'in gerekli tüm önlemleri aldığını belirterek, ABD'nin konukları koruma yükümlülüğü olduğunun altını çizdi.

ABD'nin Veto Politikası Üzerine Düşünceler

Greenfield, veto hakkının önemine dikkati çekerek, mevcut daimi üyelerin veto haklarından vazgeçmemesi gerektiğini savundu. Yeni üyelerin veto hakkı verilmesinin BMGK'yı olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Filistin'in Karar Tasarısına Yorum

Filistin'in, Uluslararası Adalet Divanı gereğince İsrail'in işgal altındaki topraklardan çekilmesi talep eden karar tasarısına da değinen Greenfield, bu tasarının önemli eksiklikler taşıdığını ve olumlu katkıda bulunmadığını ifade etti.

Greenfield, "Bu tasarı, sahadaki çalışmaları olumsuz etkileyebilir ve iki devletli çözüm yolundaki çabaları baltalayabilir," dedi.

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