DOLAR
33,88 0,26%
EURO
37,59 -0,45%
ALTIN
2.785,82 -1,47%
BITCOIN
1.972.752,87 -1,21%

ABD'den BMGK Reformu İçin Yeni Adımlar: İki Afrika Ülkesine Veto Hakkı Olmadan Üyelik Teklifi

ABD, iki Afrika ülkesine BMGK'de daimi üye olma teklifinde bulunacak. Veto hakkı olmadan temsil güçlenecek.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 21:03
ABD'den BMGK Reformu İçin Yeni Adımlar: İki Afrika Ülkesine Veto Hakkı Olmadan Üyelik Teklifi

ABD, BMGK Reformu İçin Önemli Teklifte Bulundu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformuna yönelik yeni bir adım atan ABD, iki Afrika ülkesinin daimi üye olarak katılımını destekleyeceğini duyurdu.

Veto Hakkı İstemi Yok

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK'ye Afrika'dan iki yeni ülkenin dahil edilmesini ancak veto yetkisi verilmemesini talep ettiklerini söyledi.

Afrika Temsili ve Genel Vizyon

Yetkili, bu ülkelerin BMGK’de daimi üye olarak yer almasının, konseyin temsil gücünü artıracağını vurguladı. Veto hakkının genişletilmesinin ise BMGK’yi daha fazla kilitleyeceği ifade edilerek, diğer ülkelerin de temsilde artış göstermesi gerektiği düşünüldü.

Küçük Ada Ülkeleri İçin Geçici Üyelik

ABD ayrıca, gelişmekte olan küçük ada ülkeleri için geçici BMGK üyeliği oluşturulmasını da önerdi. Bu ülkelerin yaklaşık 65 milyon insanı temsil ettiği ve barış ile güvenlik konusundaki görüşlerinin önem taşıdığı belirtildi.

Müzakerelere Açık Olunacak

Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin bu vizyonu hayata geçirmek için müzakerelere açık olduğu yönünde bir mesaj verdi. BMGK'daki değişim sürecinin başlatılması için BM Genel Kurulu’nda oylama gerekeceği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
PSB Anatolia Uluslararası Fuarı Sapanca'da Başladı
3
Adıyaman'da 7 Katlı Binada Baca Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Erbakan Kahramanmaraş'ta İstişarelerde Bulundu
5
Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili 9 Şüpheli için Tutuklama Talebi
6
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
7
Yörük Şenlikleri'nde 100 Binden Fazla Kişiye Şifalı Pilav İkram Edilecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!