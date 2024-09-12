ABD'den BMGK Reformu İçin Yeni Adımlar: İki Afrika Ülkesine Veto Hakkı Olmadan Üyelik Teklifi

ABD, BMGK Reformu İçin Önemli Teklifte Bulundu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformuna yönelik yeni bir adım atan ABD, iki Afrika ülkesinin daimi üye olarak katılımını destekleyeceğini duyurdu.

Veto Hakkı İstemi Yok

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK'ye Afrika'dan iki yeni ülkenin dahil edilmesini ancak veto yetkisi verilmemesini talep ettiklerini söyledi.

Afrika Temsili ve Genel Vizyon

Yetkili, bu ülkelerin BMGK’de daimi üye olarak yer almasının, konseyin temsil gücünü artıracağını vurguladı. Veto hakkının genişletilmesinin ise BMGK’yi daha fazla kilitleyeceği ifade edilerek, diğer ülkelerin de temsilde artış göstermesi gerektiği düşünüldü.

Küçük Ada Ülkeleri İçin Geçici Üyelik

ABD ayrıca, gelişmekte olan küçük ada ülkeleri için geçici BMGK üyeliği oluşturulmasını da önerdi. Bu ülkelerin yaklaşık 65 milyon insanı temsil ettiği ve barış ile güvenlik konusundaki görüşlerinin önem taşıdığı belirtildi.

Müzakerelere Açık Olunacak

Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin bu vizyonu hayata geçirmek için müzakerelere açık olduğu yönünde bir mesaj verdi. BMGK'daki değişim sürecinin başlatılması için BM Genel Kurulu’nda oylama gerekeceği ifade edildi.