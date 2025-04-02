ABD'den Çin'in Tayvan Tatbikatına Sert Tepki

ABD, Çin'in Tayvan Üzerindeki Askeri Tatbikatına Cevap Verdi

ABD, Çin'in Tayvan kıyılarında gerçekleştirdiği geniş kapsamlı askeri tatbikat sonrası açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu tatbikatın Asya-Pasifik bölgesinde istikrarı tehdit ettiği ifade edildi.

Çin'in Tatbikatı ve ABD'nin Tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pekin yönetiminin Tayvan Boğazı'nda düzenlediği askeri tatbikatla ilgili olarak, "Çin'in Tayvan'a karşı sergilediği agresif askeri faaliyetler ve buna yönelik açıklamalar yalnızca gerilimi artırmakta, bölgenin güvenliği ve refahını riske atmaktadır," ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ABD'nin Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı destekleme konusundaki kararlılığı sürdürdüğü ve müttefikleriyle sürekli iletişimde olduğuna değinildi.

Çin Ordusunun Tatbikatı

Çin ordusu, 7 Ekim tarihinde Tayvan Adası çevresini kapsayan kapsamlı bir askeri tatbikata başladığını duyurdu. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, tatbikat boyunca Çin'e ait 76 askeri hava aracı ve 19 gemi Ada çevresinde gözlemlendi.

Daha önce 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan’ı ziyareti sonrasında ve 2023'te eski Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD seyahati sonrasında, Çin'in askeri tatbikatlar düzenlediği biliniyor. 2024'te Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlaması ve ilk "Ulusal Gün" konuşmasını yaptığı ekim ayı da tatbikatların gerçekleştirilmesinde önemli tarihler olarak dikkat çekiyor.