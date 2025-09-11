ABD'den Ermenistan'a 145 Milyon Dolarlık Yardım Planı

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Kıdemli Yetkilisi Brendan Hanrahan, ülkesinin Ermenistan'a 145 milyon dolarlık yardım sağlamayı planladığını duyurdu.

Hanrahan, Erivan'daki temaslarına ilişkin paylaşımlarını X sosyal medya hesabından yaparken, yardımın Kongre ile birlikte yürütüleceğini vurguladı.

Görüşmelerin odak noktası

ABD'li yetkili, bu hamlenin "TRIPP'i (Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası) gerçeğe dönüştürme yolunda atılan ilk büyük adım" olduğunu belirtti. Hanrahan, Ermenistan'da bölgesel bağlantının genişletilmesi ve ekonomik yatırımlar konusundaki ortak hedefler üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Armenpress haberine göre, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Hanrahan başkanlığındaki ABD heyetini kabul etti.