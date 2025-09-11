ABD'den Ermenistan'a 145 Milyon Dolarlık Yardım Planı

ABD, Brendan Hanrahan aracılığıyla Ermenistan'a 145 milyon dolarlık yardım planlıyor; görüşmelerde bölgesel bağlantı ve ekonomik yatırımlar gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 23:09
ABD'den Ermenistan'a 145 Milyon Dolarlık Yardım Planı

ABD'den Ermenistan'a 145 Milyon Dolarlık Yardım Planı

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Kıdemli Yetkilisi Brendan Hanrahan, ülkesinin Ermenistan'a 145 milyon dolarlık yardım sağlamayı planladığını duyurdu.

Hanrahan, Erivan'daki temaslarına ilişkin paylaşımlarını X sosyal medya hesabından yaparken, yardımın Kongre ile birlikte yürütüleceğini vurguladı.

Görüşmelerin odak noktası

ABD'li yetkili, bu hamlenin "TRIPP'i (Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası) gerçeğe dönüştürme yolunda atılan ilk büyük adım" olduğunu belirtti. Hanrahan, Ermenistan'da bölgesel bağlantının genişletilmesi ve ekonomik yatırımlar konusundaki ortak hedefler üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Armenpress haberine göre, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Hanrahan başkanlığındaki ABD heyetini kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Başiskele'de Lojistik Depo Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
2
Zafer Sırakaya Midyat'ta: Yeni Midyat Projesi ve Süryanilerle Buluşma
3
Kuşadası Güzelçamlı'da Denizde Erkek Cesedi: Mehmet Çelik (66) Hayatını Kaybetti
4
Türkiye'nin BM Temsilcisi Ahmet Yıldız: İsrail'in Katar Saldırısı 'Alçakça' ve Hukuk İhlali
5
Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası: 95 'Muhammed' Çocuğa Hediye
6
Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü
7
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Denizli'de: İhracatın Yıldızları ve İl Başkanlıkları Ziyareti

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri