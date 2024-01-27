ABD'den F-16 için beklenen onay geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 tane F-16 blok 70 savaş uçağı ve 79 tane F-16 savaş uçağı güncelleme paketi satmak için Kongre'ye resmi başvuruda bulundu. Satışın bedeli yaklaşık 23 milyar dolar olarak belirlendi.

ABD'den F-16 için beklenen onay geldi
Yayın Tarihi:

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 tane F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 tane F-16 savaş uçağı güncelleme paketi satmak için Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu bilgiyi yazılı olarak duyurdu.

RESMİ ONAY İÇİN 15 GÜNLÜK YASAL SÜRE

ABD Kongresi, satışı onaylamak için 15 günlük yasal süreye sahip. Bu süre içinde itiraz edilmezse satış tamamlanmış sayılıyor. Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı almak ve mevcut 79 uçağını modernize etmek istemişti. Ancak geçen yıl bazı Kongre üyeleri, F-16 satışını birtakım koşullara bağlamıştı. Bu koşullar, ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.

Öne Çıkanlar
Flaş karar çıktı! Bunu yapmayanların doğalgaz kombileri sökülecek Flaş karar çıktı! Bunu yapmayanların doğalgaz kombileri sökülecek
İster KPSS'li ister KPSS'siz personel alımı! 17 ilde yaşayanlara gün doğdu İster KPSS'li ister KPSS'siz personel alımı! 17 ilde yaşayanlara gün doğdu
Tarım Kredi Market indirime indirim yaptı! Ayçiçek yağı ve toz şekerde inanılmaz fiyat! Tarım Kredi Market indirime indirim yaptı! Ayçiçek yağı ve toz şekerde inanılmaz fiyat!
Çok Okunanlar
3 ilde emniyet müdürü 127 ilçede kaymakam değişti: Karar Resmi Gazete'de 3 ilde emniyet müdürü 127 ilçede kaymakam değişti: Karar Resmi Gazete'de Doğa Akdeniz için fırtına uyarısı: Deniz ulaşımında aksamalar olabilir Doğa Akdeniz için fırtına uyarısı: Deniz ulaşımında aksamalar olabilir ADB'de göçmen tartışması hızla büyüyor ADB'de göçmen tartışması hızla büyüyor 10 ilde eşzamanlı Sibergöz-19 operasyonları: 33 gözaltı 10 ilde eşzamanlı Sibergöz-19 operasyonları: 33 gözaltı İzmir'de korkutan deprem: AFAD depremin şiddetini 5,1 olarak açıkladı İzmir'de korkutan deprem: AFAD depremin şiddetini 5,1 olarak açıkladı