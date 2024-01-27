ABD'den F-16 için beklenen onay geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 tane F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 tane F-16 savaş uçağı güncelleme paketi satmak için Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu bilgiyi yazılı olarak duyurdu.

RESMİ ONAY İÇİN 15 GÜNLÜK YASAL SÜRE

ABD Kongresi, satışı onaylamak için 15 günlük yasal süreye sahip. Bu süre içinde itiraz edilmezse satış tamamlanmış sayılıyor. Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı almak ve mevcut 79 uçağını modernize etmek istemişti. Ancak geçen yıl bazı Kongre üyeleri, F-16 satışını birtakım koşullara bağlamıştı. Bu koşullar, ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.