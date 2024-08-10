ABD'den Gazze'deki Okul Saldırısına Tepki

ABD, Gazze'deki Okul Saldırısına Derin Endişe Duyuyor

Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir okula düzenlediği saldırıda 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine dair kaygılarını dile getirdi.

Sözcü Savett'in Açıklamaları

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Savett, "Bu acı olay sonucunda kaybedilen her bir Filistinli sivil için yas tutuyoruz, özellikle de çocuklar gibi masum hayatların kaybı için derin endişe duymaktayız." dedi.

Çatışmalarda Sivil Kaybı Devam Ediyor

Savett, bölgede sivil kayıpların hala devam ettiğini belirterek, "Ateşkes için acil şekilde çalışmalar yürütüyoruz" ifadesini kullandı.

İsrail ile Temas Halindeyiz

NSC Sözcüsü, "İsrailli muhataplarımızla sürekli irtibat halindeyiz ve saldırının detaylarına yönelik daha fazla bilgi talep ettik." şeklinde bilgi verdi.

Okul Saldırısının Detayları

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunda bulunan Derec Mahallesi'ndeki Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenleyerek, binlerce sığınmacının mülteci olarak bulunduğu bir mekânda sabah namazı sırasında, en az 100 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu.