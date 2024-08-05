ABD'den Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

ABD, Gazze'de Ateşkesin Önemi Üzerine Konuştu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze'deki çatışmalar ve artan gerilim hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ateşkes, Barış İçin En İyi Yol

Kirby, Fox News'de yayımlanan röportajında, "Bir ateşkes anlaşmasının hala bu savaşa son vermenin en iyi yolu olduğuna inanıyoruz," dedi.

İsrail'in Savunma Hakkı ve Gerilimin Önlenmesi

Kirby, İsrail'in kendini savunma haklarını kullandığını belirtirken, aynı zamanda bölgedeki gerginliğin yayılmasını önlemek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Biden ve Netanyahu Arasındaki Görüşmeler

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandıklarını" bildirdi. Biden, ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın ateşkes ihtimaline etkisi konusunda da, "Yardımcı olmadı," dedi.

Biden, Orta Doğu'daki gerginliği "çok endişe verici" olarak tanımlarken, ateşkes için bir temel sunulduğunu ve bunun üzerine Netanyahu'nun adım atması gerektiğini vurguladı.