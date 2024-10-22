ABD'den Gazze'ye Medya Erişimi Talebi

ABD Temsilcileri, Gazze'de Medyaya Erişim İçin İleri Adım Attı

ABD'de 64 Temsilciler Meclisi üyesi, Başkan Joe Biden yönetimine, Gazze'de "medyaya engelsiz erişim" sağlanması adına İsrail'i baskı yapması çağrısında bulundu.

Gazze'deki Medya Kısıtlamaları Üzerine Endişeler

Demokrat Partili Temsilci James McGovern liderliğindeki grup, Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a bir mektup gönderdi. Mektupta, Gazze'ye yönelik medya erişiminde yaşanan kısıtlamaların ciddi endişe yarattığı vurgulandı. Bu kısıtlamaların, halka doğru bilgi ulaşımını zora soktuğu ifade edildi. Haber Kısıtlamaları Basın Özgürlüğünü Tehdit Ediyor

Mektubun içeriğinde, sınırlı haber akışının toplumda şüphelerin artmasına yol açtığına dikkat çekildi. "Güvenilir bilginin bu denli kritik olduğu bir dönemde, haberciliğe getirilen kısıtlamalar basın özgürlüğüne zarar vermektedir," denildi.

Basın Mensuplarının Durumu

Mektup aracılığıyla, Gazze'de medyaya engelsiz erişimin sağlanması için Biden ve Blinken’dan İsrail’e baskı yapmaları talep edildi. 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarla beraber, 177 basın mensubunun hayatını kaybettiği ve birçok gazetecinin de yaralandığı bildirilmektedir.