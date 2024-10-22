DOLAR
34,26 -0,01%
EURO
37,12 -0,24%
ALTIN
3.007,4 -0,45%
BITCOIN
2.315.658,37 0,15%

ABD'den Gazze'ye Medya Erişimi Talebi

64 Temsilciler Meclisi üyesi, Gazze'de medyaya erişim için Biden hükümetine çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:42
ABD'den Gazze'ye Medya Erişimi Talebi

ABD Temsilcileri, Gazze'de Medyaya Erişim İçin İleri Adım Attı

ABD'de 64 Temsilciler Meclisi üyesi, Başkan Joe Biden yönetimine, Gazze'de "medyaya engelsiz erişim" sağlanması adına İsrail'i baskı yapması çağrısında bulundu.

Gazze'deki Medya Kısıtlamaları Üzerine Endişeler

Demokrat Partili Temsilci James McGovern liderliğindeki grup, Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a bir mektup gönderdi. Mektupta, Gazze'ye yönelik medya erişiminde yaşanan kısıtlamaların ciddi endişe yarattığı vurgulandı. Bu kısıtlamaların, halka doğru bilgi ulaşımını zora soktuğu ifade edildi. Haber Kısıtlamaları Basın Özgürlüğünü Tehdit Ediyor

Mektubun içeriğinde, sınırlı haber akışının toplumda şüphelerin artmasına yol açtığına dikkat çekildi. "Güvenilir bilginin bu denli kritik olduğu bir dönemde, haberciliğe getirilen kısıtlamalar basın özgürlüğüne zarar vermektedir," denildi.

Basın Mensuplarının Durumu

Mektup aracılığıyla, Gazze'de medyaya engelsiz erişimin sağlanması için Biden ve Blinken’dan İsrail’e baskı yapmaları talep edildi. 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılarla beraber, 177 basın mensubunun hayatını kaybettiği ve birçok gazetecinin de yaralandığı bildirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD ve BAE, Gazze ile Lübnan'daki Gerilimi Gidermek İçin Görüşme Yapıldı
2
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa Yapılanmasına Operasyon
3
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi
4
Özel Sağlık Tesislerinin Denetimleri Yeniden Yapılandırılıyor
5
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması
6
Bebek ölümlerine dair şüpheli gelişmeler
7
Yenidoğan Çetesine Operasyon: Sağlık Bakanı Açıklama Yaptı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı