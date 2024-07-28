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ABD'den Golan Tepeleri Saldırısına İlişkin Açıklama

Beyaz Saray, Golan Tepeleri'ndeki roket saldırısını Lübnan Hizbullahı'nın düzenlediğini açıkladı ve kınanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 20:58
ABD'den Golan Tepeleri Saldırısına İlişkin Açıklama

Golan Tepeleri'ndeki Saldırıya ABD'den Açıklama

Beyaz Saray, Golan Tepeleri'nde meydana gelen roket saldırısının Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Medel Şems beldesindeki futbol sahasına yönelik bu saldırı, uluslararası kamuoyundan geniş yankı uyandırdı.

ABD'nin Açıklamaları ve Destek

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, dünkü saldırının failinin Lübnan Hizbullahı olduğunu net bir şekilde ifade etti. Watson, "Bu saldırı Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendi. Bu onların roketiydi ve kontrol ettikleri bir bölgeden ateşlendi. Bu durumu herkesin kınaması gerekiyor," şeklinde konuştu.

Olayın Tesirleri

Mecdel Şems'teki saldırıda, aralarında çocukların bulunduğu toplam 11 insan hayatını kaybetti ve 24 kişi yaralandı. İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, bu saldırının Lübnan Hizbullahı tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Ancak Hizbullah Hareketi, saldırı ile ilgili suçlamaları reddetti.

İsrail Başbakanı'nın Değerlendirmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı asla affetmeyecek. Hizbullah, şimdiye dek ödemediği ağır bir bedel ödeyecek,” dedi.

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