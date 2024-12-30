DOLAR
35,15 -0,09%
EURO
36,69 0,04%
ALTIN
2.956,17 0,01%
BITCOIN
3.294.197,16 0,09%

ABD'den Güney Kore Uçak Kazasına Destek Mesajı

ABD Başkanı Biden, Güney Kore'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için derin üzüntü ifade etti ve destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 00:52
ABD'den Güney Kore Uçak Kazasına Destek Mesajı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Güney Kore'nin Muan şehrinde meydana gelen talihsiz uçak kazası ile ilgili bir destek mesajı paylaştı.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Biden çifti, kazada yaşanan can kayıplarının haberini "derin bir üzüntüyle" aldıklarını belirterek, "Dualarımız bu trajediden etkilenenlerle birlikte." ifadelerini kullandı.

Biden, ayrıca ABD'nin gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Güney Kore'deki Uçak Kazası

Güney Kore'nin Muan şehrinde, inişte kontrolden çıkan bir yolcu uçağı kazasında 179 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, uçak ilk inişinde iniş takımları açılmadığı için zorunlu bir ikinci iniş sırasında kaza yaptığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
30 Aralık 2024 Gündem Özeti: Faaliyetler ve Önemli Toplantılar
2
Spil Dağı Milli Parkı'nda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
3
Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
4
Suriye Lideri Ahmed Şara: 'PKK/YPG'nin Üssü Olmasına İzin Vermeyeceğiz'
5
Fatih Erbakan, Diyarbakır'da Temaslarda Bulundu
6
Kayseri'de Tabancayla Yaralanma Olayında Şüpheli Yakalandı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak