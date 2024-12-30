ABD'den Güney Kore Uçak Kazasına Destek Mesajı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Güney Kore'nin Muan şehrinde meydana gelen talihsiz uçak kazası ile ilgili bir destek mesajı paylaştı.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Biden çifti, kazada yaşanan can kayıplarının haberini "derin bir üzüntüyle" aldıklarını belirterek, "Dualarımız bu trajediden etkilenenlerle birlikte." ifadelerini kullandı.

Biden, ayrıca ABD'nin gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Güney Kore'deki Uçak Kazası

Güney Kore'nin Muan şehrinde, inişte kontrolden çıkan bir yolcu uçağı kazasında 179 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, uçak ilk inişinde iniş takımları açılmadığı için zorunlu bir ikinci iniş sırasında kaza yaptığını bildirdi.