ABD'den Güney Kore'ye 3,5 Milyar Dolarlık Helikopter Satışı

ABD'den Güney Kore'ye Apache Helikopteri Satışı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'ye toplamda 3,5 milyar dolar değerinde Apache helikopteri ve destek ekipmanlarının satışına onay verdi.

Satışın Detayları

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenliği ve İşbirliği Ajansı (DSCA), yaptığı resmi açıklamada, AH-64E Apache modeli helikopterlerin 36 adet olarak Güney Kore'ye gönderileceğini duyurdu. Bu satış, ülkenin Hint-Pasifik bölgesindeki siyasi istikrarını ve güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kongreye Tebligat Gönderildi

Yapılan satış onayı hakkında Kongre'ye gerekli tebligatların yapıldığı bildirildi. Böylece, bu önemli askeri anlaşma resmiyet kazanmış oldu.

Avustralya'ya Javeline Füzesi Satışı

Diğer bir önemli gelişme olarak, DSCA tarafından yapılan başka bir açıklamada, Avustralya'ya yaklaşık 100 milyon dolar değerinde 350 adet Javeline füzesi satışı da onaylandı. Bu satışla birlikte Avustralya ordusunun mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı hazırlık seviyesinin artırılması hedefleniyor.