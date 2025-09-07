DOLAR
ABD'den Hamas'a yeni kapsamlı ateşkes ve esir takası teklifi

İsrail devlet televizyonuna göre ABD, Steve Witkoff aracılığıyla Hamas'a Gazze'de kapsamlı ateşkes ve 48 İsrailli esirin teslimini içeren yeni teklif sundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD yönetimi Hamas'a Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşması için yeni bir teklif iletti.

Teklifin iletilme yöntemi ve ana unsurları

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Washington'un yeni teklifini İsrailli aktivist Gershon Baskin aracılığıyla Hamas'a ilettiği öne sürüldü. Teklifin tüm detayları kamuoyuna yansımadı; ancak teklifin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sona erdirmesi karşılığında sağ ve ölü 48 İsrailli esirin tamamının teslim edilmesini ve birkaç ek şartı içerdiği belirtildi.

Arabuluculuk ve temaslar

Kanal 12 ise Baskin'in üst düzey Hamas yetkilisi Gazi Hamad'a ABD Özel Temsilcisi Witkoff'un teklifini ilettiğini bildirdi. Gershon Baskin, daha önce 2006'da esir alınan İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerde Hamas ile Tel Aviv arasında arabuluculuk yapmıştı.

Hamas'ın talepleri ve İsrail'in şartları

Arabulucuların sunduğu kısmi ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini Hamas, 18 Ağustos'ta kabul ettiğini duyurmuş; teklifin kapsamlı versiyonu için Hamas, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in belirli sayıda Filistinli esiri bırakmasını, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini, tüm saldırıların sonlandırılmasını ve insani yardımların bölgeye ulaşmasını şart koştuğunu bildirdi. Hamas ayrıca Gazze'nin idaresini kurulacak Filistinli teknokrat bir heyete bırakmaya hazır olduğunu açıkladı.

İsrail ise şartlarını tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması ve İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması olarak sıraladı.

Görüşmelerin yeniden başlaması ve Trump'ın açıklamaları

İsrail basını, ABD yönetimi ile Hamas arasında haftalar süren kesintinin ardından görüşmelerin son günlerde yeniden başladığını duyurdu. Donald Trump, esir takası konusunda Hamas'la yoğun müzakereler yürüttüklerini ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Trump, müzakerelere ilişkin olarak, Hamas'la "esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak; eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak" şeklinde görüş bildirdi. Söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması üzerinde görüşüldüğünü ve ayrıca 30 esirin öldüğünü düşündüklerini belirtti.

