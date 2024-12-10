ABD'den HTŞ'nin Terör Listesinden Çıkarılmasıyla İlgili Açıklama

ABD, HTŞ'nin Terör Listesinden Çıkarılmasıyla İlgili Gelişmeleri Açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) terör örgütleri listesinden çıkarılması konusunda yeni bir gelişme bulunmadığını ifade etti. Miller, mevcut yaptırımlar dışında herhangi bir güncel durum açıklayamayacaklarını belirtti.

Günlük Basın Toplantısında Önemli Vurgular

Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. HTŞ'nin terör örgütleri listesinden çıkarılması ihtimali hakkında konuşan Miller, "HTŞ'den bazı umut verici açıklamalar duyduk. Bu doğrultuda, HTŞ'nin ileriye dönük adımlarını yakından takip edeceğiz." dedi.

Suriye'deki Durumun Gidişatı

ABD, 2018 yılında HTŞ'yi Yabancı Terör Örgütleri listesine almıştı. Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli şehirlerde silahlı gruplar üstünlük sağladı.

Bunun yanı sıra, 7 Aralık'ta başkent Şam'a girmeye başlayan gruplar, halk kitlelerinin desteğiyle Suriye rejiminin kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed'in başkentten kaçtığı öğrenildi.

Özgürlük Şafağı Operasyonu

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu'nun Aralık ayında başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, Tel Rıfat ilçe merkezi PKK/YPG terör örgütünden kurtarıldı. Operasyonun ilk gününde gerçekleştirilen bu başarı ile birlikte, Fırat Nehri'nin batısında bulunan en büyük terör yuvası da temizlenmiş oldu.