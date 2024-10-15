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ABD'den İran'a Sert Uyarı: Trump'a Saldırı Ciddi Sonuçlar Doğurur

ABD, İran'ın Trump'a yönelik tehditlerine karşı sert bir uyarıda bulundu ve olası saldırıların ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:31
ABD'den İran'a Sert Uyarı: Trump'a Saldırı Ciddi Sonuçlar Doğurur

ABD'nin İran'a Yönelik Uyarıları

Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın eski Başkan Donald Trump'a yönelik tehditlerini dikkatle izlediğini duyurdu. Tahran yönetiminin herhangi bir ABD vatandaşına yönelik bir saldırıda bulunması durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşacağı ifade edildi.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Bu durum, ulusal ve iç güvenlik açısından en yüksek öncelik taşımaktadır. İran'ı bu cüretkâr tehditlerinden dolayı şiddetle kınıyoruz," dedi.

Güvenlik Önlemleri ve Bilgilendirme

Savett, İran'ın ABD'ye bağlı çalışan ya da geçmişte hizmet veren vatandaşlara zarar vermesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğine vurgu yaptı. Ayrıca, güvenlik birimlerinin Trump'a yönelik tehditler konusunda sürekli ve hızlı bir şekilde bilgilendirme sağladığını belirtti. Başkan Joe Biden'ın, gizli servise eski başkana yönelik tehditlerle ilgili gerekli tüm koruma önlemlerini alması için talimat verdiğini de aktardı.

Trump’ın Seçim Stratejisi

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim sürecinde yaşadığı suikast girişimini "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek askeri uçak ve araç talep etmek için kullandığı iddiaları gündeme geldi.

Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki mitinginde de bir suikast girişimine uğramış ve saldırıdan yalnızca kulağındaki yarayla kurtulmuştu. Olay sırasında Trump'a ateş eden kişinin öldürüldüğü bildirildi.

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