ABD'den İran'a Uyarı: Gerginliği Tırmandırmak Zararlı Olur

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a Uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a, İsrail ile ilişkilerindeki gerginliği tırmandırmanın "Tahran yönetiminin çıkarına olmayacağı" mesajını iletti.

Matthew Miller'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından artan Orta Doğu gerginliklerine yönelik sorularını yanıtladı. Miller, İran hükümetine "gerilimi artırmanın kendi çıkarlarına olmadığı" yönünde tutarlı mesajlar gönderdiklerini belirtti.

Orta Doğu'daki Durum

Miller, daha geniş bir Orta Doğu çatışmasının "kaçınılmaz" olabileceğini, ancak ABD'nin bunun önlenmesi için çaba sarf edeceğini ifade etti. Artan gerginliklerin bölgedeki kimseye fayda sağlamayacağını vurguladı.

ABD'nin Bölgedeki Diplomatik Temasları

Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birlikte, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile gerginlikler hakkında görüştüklerini belirtti. Blinken'ın, tarafların tansiyonu artırmaktan kaçınmasının ve sükunet çağrısı yapmasının önemini vurguladığını ifade etti.

İran'ın Olası Eylemleri

Miller, "İran'ın atacağı herhangi bir adım, sadece gerginlik riskini artıracak ve büyük bir çatışmaya yol açabilir" dedi.