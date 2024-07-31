ABD'den İran'a Yapılan Yaptırımlar: Füze ve İHA Programlarına Destek Verenlere Ceza

ABD, İran'ın Silah Programlarına Yaptırım Uyguladı

Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) geliştirme programlarına destek veren 7 şirket ve 5 şahsa yaptırım getirme kararı aldı. Bu adım, ABD Hazine Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Yaptırımlar Hangi Şirketlere ve Kişilere Uygulanıyor?

Açıklamaya göre, İran ve Çin merkezli 7 firma, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı'nın (MODAFL) silah programlarına katkıda bulunmaları nedeniyle hedef alındı. Ayrıca, belirtilen 5 kişi de yaptırım listesine eklendi.

Tehlikeye Atılan Hayatlar

Bakanlık yetkilileri, İran'ın balistik füze ve İHA programlarının, sadece bölgedeki değil, dünya genelindeki siviller için büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı. Yaptırım uygulama gerekçesi ise İran'ın bu tehlikeli silahları geliştirmesine yardımcı olanların hesap vermesidir.

Hazine Bakanlığı, açıklamasında "ABD, İran'ın ölümcül silahlarını üretmesini destekleyenlere gerekli bedeli ödettirmeye devam edecektir." ifadelerine yer verdi.