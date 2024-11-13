ABD'den İsrail'e Yaptırım Yok: Gazze'deki İnsani Durum Hala Kötü

ABD, İsrail'e Üzerinde Yaptırım Yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insani durumu iyileştirmesi için İsrail'e verilen 30 günlük sürenin sona ermesinin ardından herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda İsraillilerin ABD yasalarını ihlal ettiğine dair bir değerlendirme yapmadık" ifadesini kullandı.

İlerleme ve Beklentiler

Patel, sözlerine devam ederek, "Bazı ilerlemeler kaydedildiğini gördük, ancak daha fazla değişiklik görmek istiyoruz" dedi. Ayrıca, siyasi müdahalenin olmaması durumunda bu değişimlerin gerçekleşmeyeceğine inandıklarını vurguladı. İlgili yetkililerin, İsrailli mevkidaşlarıyla atılan adımlar ve gelecekte yapılması gerekenler konularında görüşmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Gazze'deki Durum Hala Vahim

Gazze'deki insani durumun hala kötü olduğuna noktasında ısrar eden Patel, ABD’nin kesin bir politik değişikliği bulunmadığını açıkladı. Pentagon da, 30 günlük süre dolarken yaptığı açıklamada, "bir miktar ilerleme" kaydedildiğini ancak daha fazla adım atılması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Yardımlar Hala Yetersiz

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, ekim ayında bir mektup göndererek İsrail hükümetinden Gazze'ye insani yardımların arttırılmasını talep etmişti. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'ye giren insani yardımın ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığını belirterek, bu yıl en az yardım girişinin yapıldığı ayın ekim olduğunu ifade etti. Dujarric, bunun yanı sıra, Dünya Gıda Programı'nın Gazze'deki yardıma muhtaç insanların yalnızca yarısına ulaşabildiğini ve İsrail'in yardımları engellemeye devam ettiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.